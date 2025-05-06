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CHP'li Şoförün Ev Hapsi Cezası Kaldırıldı

CHP'li Şoförün Ev Hapsi Cezası Kaldırıldı
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda parti otobüsünü kullanan Gökhan Gülyurt'a verilen ev hapsi cezasının kaldırıldığını duyurdu. Emir, itirazların kabul edildiğini ve elektronik kelepçenin çıkarıldığını açıkladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda milletvekillerini taşıyan parti otobüsünü kullanan şoför Gökhan Gülyurt'a verilen ev hapsi cezasının kaldırıldığını bildirdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda milletvekillerimizi taşıyan parti otobüsümüzü kullanan çalışma arkadaşımız Gökhan Gülyurt'a verilen ev hapsi cezasına yaptığımız itirazlar kabul edildi. Gökhan arkadaşımızın ev hapsi cezası kaldırılarak elektronik kelepçesi çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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