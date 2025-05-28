CHP'li Sibel Suiçmez'den Duran Adam Eylemine Tepki

CHP'li Sibel Suiçmez'den Duran Adam Eylemine Tepki
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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Taksim'de 'Duran Adam' eylemi yapan 18 gencin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Suiçmez, bu durumun anayasal hakların ihlali olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Taksim'de "Duran Adam" eylemi yapan 18 gencin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Suiçmez, "Artık yürüyenden korkuyorlar, konuşandan korkuyorlar, şimdi de durandan korkuyorlar. Bu ülkenin hukukunu, anayasasını tanımayanlar suç işliyor. Gözaltındaki yurttaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

Sibel Suiçmez, TBMM Genel Kurulu'nda "Bazı Kanunlar ile 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri sürerken, Taksim'de "Duran Adam" eylemine katılan gençlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Suiçmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Taksim'de anayasal haklarını kullanan yurttaşlar gözaltına alındı. Yalnızca durdukları için, durma eylemi yaptıkları için 18 kişi gözaltına alındı ve Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Artık yürüyenden korkuyorlar, konuşandan korkuyorlar, şimdi de durandan korkuyorlar. Bu ülkenin hukukunu, anayasasını tanımayanlar suç işliyor. Anayasaya göre düşünce ve ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı güvence altındadır. Orada duranlar değil, bu hakları gasp edenler suç işliyor! Gözaltındaki yurttaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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