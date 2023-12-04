CHP'li Seyit Torun, İstanbul için deprem eylem planı yapmayan iktidarı eleştirdi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasekiye, "29 yıldır İstanbul için deprem eylem planı yapamayan iktidarınız, Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden sanayi tesislerinin taşınması için proje geliştirmiştir. Söz konusu sanayi tesisleri yurttaşlarımızın hayatlarından daha mı değerli görülmektedir" diye sordu.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, TBMM Başkanlığı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Torun, önergenin gerekçelerini şöyle açıkladı:

"SARAY İKTİDARI, YURTTAŞLARIMIZIN DEPREME DAYANIKLI HANELERE YERLEŞMESİ İÇİN YARI YARIYA ORTAKLIK KAMPANYASI DÜZENLEYEREK HALKI BORÇLANDIRIRKEN DEPREM HAZIRLIKLARINDA YİNE SANAYİ TESİSLERİNİ ÖNCELEMEKTEDİR"

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem risklerine karşı yürüttüğü çalışmalar Bakan Mehmet Özhaseki'nin bir basın mensubu ile gerçekleştirdiği sohbetin kamuoyuna duyurulması ile öğrenilmiştir. İstanbul için yol haritasının 15 gün içerisinde tamamlanacağını, 'Yarısı Bizden' kampanyası -bir diğer deyişle halkı borçlandırma kampanyasını- önemsediğini ifade eden Özhaseki, İstanbul'daki sanayi tesislerinin Ankara-Sivas hattına taşınması için çalışma yürütüldüğünü ve taşınacak fabrikalar için teşvik destekleri sağlanacağını açıklamıştır. Saray iktidarı, yurttaşlarımızın depreme dayanıklı hanelere yerleşmesi için yarı yarıya ortaklık kampanyası düzenleyerek halkı borçlandırırken deprem hazırlıklarında yine sanayi tesislerini öncelemekte, fabrikalara teşvik sağlanacağının müjdesini vermektedir. 21 yıllık iktidarında ranttan yana olan AKP'nin Bakanı Özhaseki'nin açıklamalarındaki tutarsızlıkların sonu gelmemekte, 15 gün içerisinde İstanbul için yol haritasının tamamlanacağını duyurması kamuoyunu vicdanını yaralamaktadır.

"İSTANBUL İÇİN BİR DEPREM PLANI HAZIRLAMAK İÇİN 29 YIL BEKLEYEN ZİHNİYETİN 15 GÜN SONRA AÇIKLAYACAĞI YOL HARİTASININ TUTARLILIĞI TARTIŞMALI HALE GELMİŞTİR"

Mevcut Cumhurbaşkanı, 4 yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, içerisinde bulunduğu siyasi parti ve öncülleri İstanbul Büyükşehir Belediyesini 25 yıl boyunca yönetmiştir. Bu süreçte, 1999 Marmara Depremi yaşanmış, depremden yalnızca 3 yıl sonra Sayın Bakanın partisi iktidara gelmiştir. İstanbul için bir deprem planı hazırlamak için 29 yıl bekleyen zihniyetin 15 gün sonra açıklayacağı yol haritasının tutarlılığı daha şimdiden tartışmalı hale gelmiştir. Söz konusu zafiyet ve eksiklikler sadece İstanbul'u değil, bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin tamamını etkilemektedir. Kahramanmaraş Depremlerinin depreme hazırlık konusunda milat olacağına yönelik söylemlerin eyleme dökülmesi beklenmektedir."

"29 YILDIR İSTANBUL İÇİN DEPREM EYLEM PLANI YAPAMAYAN İKTİDARINIZ, KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNİN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇMEDEN SANAYİ TESİSLERİNİN TAŞINMASI İÇİN PROJE GELİŞTİRMİŞTİR. SANAYİ TESİSLERİ YURTTAŞLARIMIZIN HAYATLARINDAN DAHA MI DEĞERLİ GÖRÜLMEKTEDİR?"

CHP'li Torun'un Bakan Özhaseki'ye soruları ise şöyle:

"29 yıldır İstanbul için deprem eylem planı yapamayan iktidarınız, Kahramanmaraş Depremlerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden sanayi tesislerinin taşınması için proje geliştirmiştir. Söz konusu sanayi tesisleri yurttaşlarımızın hayatlarından daha mı değerli görülmektedir? İstanbul için 15 gün sonra açıklanacağı ifade edilen yol haritasının kapsamını açıklar mısınız? İstanbul'daki sanayi tesislerinin taşınmasına yönelik herhangi bir planlama yapılmış mıdır? Yapıldıysa söz konusu planlamanın detayları hangi tarihte açıklanacaktır? Söz konusu sanayi tesislerinin taşınması için ayrılan teşviklerin toplam hacmini Türk lirası cinsinden açıklar mısınız? 'Yarısı Bizden' kampanyasına bugüne kadar yapılan başvuru sayısını ve kampanyaya katılan yurttaşlarımızın yapacakları ödemelerin toplam hacmini açıklar mısınız? Söz konusu kampanya kapsamında 2024, 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında kaç hane inşa edilecektir? Gelecekte kampanya kapsamında inşa edilecek haneler için yurttaşlarımız toplamda kaç Türk lirası borçlandırılacaktır?"