CHP'li Sevda Erdan Kılıç, Kütahya'da: "Vatandaş Çalışıyor, Çabalıyor, Sarayı Besliyor" - Haberler

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kütahya'da; "Biz büyüyen hiç kimseyi görmüyoruz. Aksine bitik esnaf, bitik vatandaş görüyoruz. Sürekli borçlanan iktidarın faiz ödemelerine, sarayın masraflarına da vatandaş yetişemez halde. Çünkü vatandaş çalışıyor, çabalıyor; orada sarayı besliyoruz. Ama onların umurunda mı? Değil" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Genel Merkezi'nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında bugün Kütahya'daydı. Kılıç; CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ile birlikte CHP Kütahya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Kılıç, burada yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Ülkemizde durum nasılsa aslında Kütahya'da da aynı. Bu yıl içinde yaklaşık 52 ilde buna benzer çalışmaya katıldım, ben. Sorunlar ortak. Çözüm de belli. Çözüm de çare de bir an önce seçimde ve tabii CHP iktidarında.

Kütahya'nın birkaç kronikleşmiş sorunu var. Bunların başında da işsizlik, işsizlik nedeniyle göç, yoksulluk, sığınmacı sorunu. Eti Gümüş başta olmak üzere, manyezit işletmeleri, Seyitömer Linyit işletmeleri ve Kütahya Azot Fabrikası gibi birçok işletmenin özelleştirilmesi. Ayrıca ülkemizin kanayan yarası, en çok da annelerin kanayan yarası uyuşturucuya bağlı suçlarda yaşanan artış Kütahya ilimizde de gözle görülür bir şekilde artmış, artık sokaklarda bile bu konuşulmaya başlamış. Maalesef bu kanayan yaramız. Kamu yatırımlarının yetersizliği, özel ekonomik bölgenin oluşturulamaması ve 2011 yılında AKP iktidarı tarafından söz verilen ancak hala hayata geçirilemeyen yüksek hızlı tren hattının bir türlü yapılmaması… Hastane ve uzman doktor eksikliği nedeniyle hastaların çevre illere gitmesi… Seramik ve çini ürünlerine uygulanan KDV'nin sektörü daraltması da Kütahya ilimizin önemli sorunlarından."

"MİLLETİMİZİN OYLARINA DEĞİL SORUNLARINA TALİBİZ"

Biz milletimizin oylarına değil sorunlara talibiz, sorunları çözmeye talibiz. Buradan Kütahyalı hemşerilerimize bir kez daha söz veriyoruz. Çünkü bu iktidar halkın sorunlarına çözüm olamaz. Bu iktidarın artık vatandaşa verebilecek hiçbir şeyi kalmamıştır.

Ancak sokakta durum ortadadır. Her ne kadar TÜİK farklı farklı veriler anlatsa da biz vatandaşlar hep beraber görüyoruz. Asıl gerçekler sokakta, asıl gerçekler pazarda, asıl gerçekler evlerin mutfaklarında. Oraları dinleyip gözlemlesek verilere gerek yok. Her ne kadar Türkiye büyüdü yalanları söylense de her ne kadar rakamlar açıklansa da aslında ülkenin ne kadar küçüldüğü, vatandaşın cebinin ne kadar küçüldüğü, vatandaşın ne kadar nefes alamaz hale geldiğini de hep beraber biliyoruz.

"GENÇLERİN BU İKTİDARDAN ALACAĞI VAR"

Biz büyüyen hiç kimseyi görmüyoruz. Aksine bitik esnaf, bitik vatandaş görüyoruz ve ülkenin genelinin psikolojisi bozulmuş durumda. Psikolojik sorunlar artıyor, trafik kazaları artıyor, tartışmalar, darplar… Suç da buna bağlı olarak artıyor.

Sürekli borçlanan iktidarın faiz ödemelerine, sarayın masraflarına da vatandaş yetişemez halde. Çünkü vatandaş çalışıyor, çabalıyor; orada sarayı besliyoruz. Ama onların umurunda mı? Değil. Elektrik faturası ödemiyor, doğal gaz faturası ödemiyor; manava, pazara, çarşıya gitmiyor. Bilmediği için de 'nerede' diyor 'açlık, kim aç, kim evine ekmek götüremiyor' diye, maalesef gerçekle uyuşmayan açıklamalar yapılıyor. Ama gerçekleri biz yaşıyoruz.

Bunlar buz dağının daha görünen kısmı. Yoksulluk gittikçe derinleşiyor, işsizlik her geçen gün artıyor ve ekonomik veriler bu artışların daha da fazlada olacağını gösteriyor. Kütahyalı gençlerin, Kütahyalı hemşerilerimizin bu iktidardan alacağı var. Tüm Türkiye'nin olduğu gibi. Koskoca bir yaşam borçlular. Bu borçtan da öyle kolay kolay kurtulamayacaklar. 20 yılda yaşattıkları her kötülüğün hesabını almadan onları bırakmayacağız. Bütün hukuksuzluklarının hesabını verecekler."

"EKMEK KADAR, SU KADAR ADALETE İHTİYACIMIZ VAR"

Artık yönetilemeyen bir Türkiye olduğuna dikkat çeken CHP'li Kılıç konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Ekonomiden tarıma, sağlıktan dış politikaya, eğitime ve adalete kadar hemen her alanda kokuşmuşluk, çürümüşlük var. Ülkemizde en büyük sorunlardan biri de adalet. Kimsenin artık hukuka güveni kalmadı. Hakimlere savcılara güveni kalmadı. Yargıya güveni kalmadı. ve bunları toparlamak yerine maalesef hukuksuzluk yapanlar gün geçtikçe ödüllendiriliyor. Bunun örneğini de gördük.

Akın Gürlek, dün ödüllendirildi, Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Bu iktidarda hukuksuzluk yapıyorsanız onun ödülünü alıyorsunuz. Ekmek kadar, su kadar adalete ihtiyacımız var. Bir ülkede adalet olmazsa ne ekonomi düzelir ne eğitim düzelir ne dış politika düzelir. O yüzden ilk iktidarımızda sorunlarını çözeceğimiz ilk kurum adalet kurumu, yargının tam bağımsızlığı olacak. Ülkenin bütün sorunlarına çare var. Hepsi hazır. Yeni kadrolar, yeni kurumlarla çok güzel bir ülkeyi yeniden inşa edeceğiz."

ANKA / Güncel