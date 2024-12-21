Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı
Gözaltına alınan Özlem Gürses hakkında karar verildi
TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması
Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması

CHP'li Serkan Sarı: Öğretmenlerimizin Gelecekleri İçin Vermiş Olduğu Mücadelede Onların Yanında Olacağız

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, öğretmenlerin gelecekleri için vermiş olduğu mücadelede yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, öğretmenlere destek olmak için atanmayan öğretmenlerin pazartesi günü Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde yapacağı açıklamaya katılacaklarını söyledi. Sarı, vatandaşları da öğretmenlere destek olmaya çağırdı.

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, öğretmenlerin gelecekleri için vermiş olduğu mücadelede yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, öğretmenlere destek olmak için atanmayan öğretmenlerin pazartesi günü Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde yapacağı açıklamaya katılacaklarını söyledi. Sarı, vatandaşları da öğretmenlere destek olmaya çağırdı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, sosyal medya hesabından mülakat mağduru öğretmenlerin pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapacakları eyleme katılacağını açıkladı. CHP'li Sarı, sosyal medya hesabından, "Seçimler öncesinde AKP'nin vaatlerinden biri kamudaki işe alımlarda mülakatın kaldırılmasıydı. Bunu hem Cumhurbaşkanı hem de Milli Eğitim Bakanı söyledi, ancak iktidar sözünü tutmadı. Balıkesir'de mülakata giren öğretmenimiz Gaye İltemir'in mülakatla başarı sırası düşürüldü. Depremzede ve bebek sahibi Cansu Arık, sıralaması yüksek olmasına rağmen mülakat nedeniyle atanmadı. ve bunlar gibi nice mağdur atanmayan öğretmenimiz pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı önünde seslerini duyurmaya çalışacak, İktidara sesleniyorum: Mülakatı kaldırma sözünüzü tutun, bu insanların artık hakkına girmeyin" açıklaması ile bir video yayımladı.

"Gençlerimiz mülakat elemeleriyle haklarından mahrum bırakılıyor"

CHP'li Serkan Sarı, sosyal medya hesasbından yayımladığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimiz AKP iktidarında hayal kırıklığına uğramaya devam ediyor. Seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Atamalarda KPSS puanı ile yapılacak, liyakatle atama yapılacak' sözü vermişti. Mülakatı kaldıracağını beyan etmişti. Bugün geldiğimiz noktada yine gençlerimiz akrabalık hukukuna, yandaşlık hukukuna dayanarak yapılan mülakat elemeleriyle haklarından mahrum bırakılıyor. Aynı dönemde Milli Eğitim Bakanı, 'Milli Eğitim'de mülakat uygulamasına son veriyoruz' bunu bir müjde gibi duyurmuşlardı. Ama bugüne gelindiğine bu uygulamalar ne yazık ki böyle olmadığını hep birlikte görüyoruz.

"Gençlerimizin hakkı, hukuku hepimizin hakkıdır"

Gençlerimizin sesi olmak, atanamayan öğretmenlerimize destek olabilmek ve onların yanında olduğumuzu gösterebilmek için pazartesi günü Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde atanamayan öğretmenlerimizin yapacağı basın açıklamasına destek olmaya bütün herkesi davet ediyorum. Gençlerimizin hakkı, hukuku hepimizin hakkıdır. Çocuklarımızı emanet ettiğimizin öğretmenlerimizin gelecekleri için vermiş olduğu mücadelede onların yanında olacağız."

CHP'li Serkan Sarı: Öğretmenlerimizin Gelecekleri İçin Vermiş Olduğu Mücadelede Onların Yanında Olacağız
Kaynak: ANKA / Güncel
img

Ukrayna, Rusya'da 120 metre yüksekliğindeki bir gökdeleni vurdu
img

Gencecik bir sporcu öldü ama başkan kendini aklama derdinde
img

Acılı baba ilk duygularını tv100'e anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken 'Türkiye' detayı
Suriye'deki peş peşe atamalarda "Türkiye" detayı
Canlı anlatım! Dolmabahçe'de ilk düdük çaldı
İşte Beşiktaş-Alanyaspor maçının ilk 11'leri
Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
İşte Suriye'nin yeni dışişleri bakanı
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Suudiler, kanlı saldırıdan önce Almanya'yı defalarca uyarmış
Saldırganın ülkesi, Almanya'yı defalarca uyarmış

Son Dakika Haberleri

2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.