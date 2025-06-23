CHP'li Sarıbal'dan Bursa Valiliği'nin Yasağına Tepki

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Valiliği'nin 23-27 Haziran tarihleri arasında il genelinde her türlü toplantı, yürüyüş ve oturma eylemini yasaklamasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Sarıbal, kararın kamuoyuna herhangi bir gerekçe sunulmadan duyurulduğunu belirterek, "Bu tür kararların gerekçesiz şekilde alınması, kamuoyunda da soru işaretlerine ve spekülasyonlara yol açar" ifadelerini kullandı.

Yasağın yurttaşların ifade ve toplanma özgürlüğü gibi anayasal haklarını nedenini bilmedikleri bir şekilde kısıtladığını vurgulayan Sarıbal, şu değerlendirmede bulundu:

"Bursa halkı, her zaman sağduyulu ve sorumlu davranmayı bilmiştir. Ancak böylesine kapsamlı bir yasağın hiçbir gerekçeyle açıklanmaması, toplumda haklı olarak kaygı ve belirsizlik yaratmaktadır."

Sarıbal açıklamasını, "Sebebi açıklanmadan alınan bu kararı doğru bulmuyoruz. Dileğimiz, idari makamların şeffaflığa, hukuka ve kamu vicdanına uygun davranmalarıdır" sözleriyle tamamladı.