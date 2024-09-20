CHP'li Sarı'ya Dert Yanan Balıkesir Yakupköy Mahallesi Muhtarı Yıkılmaz: 2024 Yılında Telefonunun Çekmemesi Hiç Yakışmıyor

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir merkeze 5 kilometre mesafedeki Yakupköy Mahallesi'nde telefonla iletişim ve internete erişimde sorun yaşayan yurttaşları dinledi. Mahalle Muhtarı Mehmet Yıkılmaz, "Telefonun çekmemesi bence çok ayıp bir şey, yakışmıyor, 2024'teyiz. 2024'te olmamıza rağmen hiç yakışmıyor" dedi. Sarı ise "Bugün Türkiye'nin incisi bir kentte, şehir merkezine 5 kilometre olan mesafede telefonun çekmemesi, internetin çekmemesi kabul edilebilir bir durum değil" ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Sarı, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Yakupköy Mahallesi'nde telefon ve internete erişim sorunu yaşayan yurttaşları dinledi. Sarı'nın konuştuğu bir genç, "WİFİ olmazsa telefonla görüşemeyeceğiz. Kahvehaneye gelince de WİFİ'ye bağlanamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Telefon bir işe yaramıyor. 550 lira fatura ödüyorum" ifadelerini kullandı. Bir başka genç ise bin liralık telefon faturasının asgari ücretin 17 bin lira olduğu bu koşullarda fazla olduğunu belirtti. Genç, telefonla konuşmak için sürekli yer değiştirerek farklı yollar denediklerini anlattı. "Başımıza bir şey gelse kimseye ulaşamayız" denmesi üzerine Sarı, "Burada sizi unuttular mı? Faturalara para almasını biliyorlar ama yatırım yapılmıyor" dedi.

"Yatırım yok"

Yakupköy Muhtarı Mehmet Yıkılmaz ise şöyle konuştu:

"Telefonlarımız evde çekmiyor, bakkalda, kahvede çekmiyor. Biz ovadayız, ovanın ortasındayız ama bizim telefonumuz çekmiyor. Telefonla rahat konuşabilmek için bir yerlere gidiyorsun ki ancak. Nerede çekiyorsa orada konuşabiliyorsun. Yatırım gerçekten yok. Bin 700-bin 800 nüfusumuz var, bin hanemiz var. Göç alıyoruz, dışarıdan gelenlerimiz var. Yabancılar ev alıyor, arsa alıyor, burada ikamet ediyorlar. Ama telefonun çekmemesi bence çok ayıp bir şey, yakışmıyor, 2024'teyiz. 2024'te olmamıza rağmen hiç yakışmıyor. Bununla ilgili Valiliğimize başvuru yaptık, aşağı yukarı 15-20 gün oldu. Sonuç bekliyoruz."

"Devlet, kaynağı sorunun çözümü için harcamalı"

Evrensel Hizmet Fonu ile yatırım yapılması gerektiğini, GSM operatörlerinin bu şekilde hizmet verebileceğini kaydeden Sarı, "Bu fonun kaynağı nereye harcanıyor, onu sormamız lazım. ya devlet kendi açığını kapatmak için kullanıyor veya Bakan çıkacak, 'Evet biz bu fonu kullanıyoruz, yatırım yapıyoruz' derse de ben de şunu soracağım ona, 'Balıkesir'e niye yatırım yapmıyorsunuz?' Yıllardan beri Balıkesir'e 5 kilometre olan Yakupköy'de telefon çekmiyor, internet çekmiyor" ifadelerini kullandı. Sarı, "Devlet bu konudaki kaynağını sorunun çözümü için harcamalı ama bu kaynak nereye harcanıyor, biz şimdi bunu anlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Gezerek konuşmaya çalışıyoruz"

Telefonlarının ve internetin çekmediğini belirten Yakupköy meydanında lokanta işleten bir esnaf, "Gezerek konuşmaya çalışıyoruz. Müşteri sipariş verdiğinde olduğumuz yerden sipariş alamıyoruz. İşimizi gücümüzü bırakıp sipariş almaya çalışıyoruz, meydanda geziyoruz yani" dedi.

"AKP iktidarı bu fonu, beceriksiz politikalarına kaynak yaratmak için mi kullanıyor?"

Sarı konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir dokunduk, bin ah işittik. Gençlerimiz, çocuklarımız, köyde yaşayan vatandaşlarımız cep telefonlarını kullanamadıklarını, çoğu yerde cep telefonunun çekmediğini, cep telefonundaki internetten faydalanamadıklarını ama yüzlerce lira para ödediklerini ifade ettiler. En düşük ödedikleri fatura 500 lira civarında, ki sözleşme yenilemeye gidenler şu son yapılan zamlarla bin lirayı bulan fiyatlardan, ki bu en düşük tarifeli ücretler, fatura ödemek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Ulaştırma Bakanı'na buradan çağrıda bulunuyorum: Bugün burada altyapı yapılması gerekirken, Balıkesir'de, Türkiye'nin incisi bir kentte, şehir merkezine 5 kilometre olan mesafede telefonun çekmemesi, internetin çekmemesi kabul edilebilir bir durum değil.

Bugün Ulaştırma Bakanı geçtiğimiz hafta yaptığımız çağrıya hala bir cevap vermiş değil. Hiç çalışmayan havaalanına, bugünkü parayla 550 milyar, 6 yıldır uçak inmeyen havaalanına neredeyse 1 milyara yakın bir bütçe aktarmış ama havaalanına 3-5 kilometre mesafedeki şu köye 1 kuruş yatırım yapmadığı için şu anda ne internet ne telefon çekmez duruma gelmiş.

2005 yılında Telekom'u özelleştirdiklerinde Evrensel Haberleşme Fonu'nu kurdu AKP iktidarı. O fona her yıl Telekom şirketlerinden, iletişim şirketlerinden pay alıyor. Sadece geçen sene aldığı pay 5 milyar lira. 2005 yılından bugüne kadar alınan paralar ortada. Bu fonu AKP iktidarı, iktidarın beceriksiz politikalarına kaynak yaratmak için mi kullanıyor, yoksa yatırım yapmak için mi kullanıyor? Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na soruyorum: Sayın Bakanım, bu aldığınız paralarla haberleşme altyapısını iyileştirmek için yatırım yaptıysanız, çıkın nerelere yatırım yaptığınızı açıklayın. Eğer bu yatırım yapılıyorsa Balıkesir'e, Balıkesir merkeze 5 kilometre mesafede olan Yakupköy'e, çevremizdeki birçok köye, Dursunbey, Sındırgı ilçelerindeki birçok köyümüzde altyapı, iletişim sorunu var."