CHP'li Salıcı'dan İçişleri Bakanı'na: "Yok Efendim Biz 'Jandarmamızı Polisimizi Suçlamışız.' Hadi Oradan! Biz Kime Neyi Söylediğimizi Biliyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucunun yaygınlaşması ve kara para girişine göz yumulduğu açıklaması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan gelen açıklamaları eleştirdi. Salıcı, “Türkiye’de bir yandan uyuşturucu paraları geziyor bir yandan uyuşturucu baronları kol geziyor. Peki bunları koruyan kim? Fotoroman Süleyman. Yok efendim biz ‘jandarmamızı polisimizi suçlamışız.’ Hadi oradan! Biz kime neyi söylediğimizi biliyoruz. Biz orada sana söylüyoruz Süleyman Soylu” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucunun yaygınlaşması ve kara para girişine göz yumulduğu açıklaması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen açıklamaları eleştirdi. Salıcı, " Türkiye'de bir yandan uyuşturucu paraları geziyor bir yandan uyuşturucu baronları kol geziyor. Peki bunları koruyan kim? Fotoroman Süleyman. Yok efendim biz 'jandarmamızı polisimizi suçlamışız.' Hadi oradan! Biz kime neyi söylediğimizi biliyoruz. Biz orada sana söylüyoruz Süleyman Soylu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu uyarısı yapmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan itirazları ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Salıcı şunları söyledi:

VUKOTİÇ İLE ZİNDAŞTİ'Yİ HATIRLATTI

"Sayın Genel Başkanımız diyor ki, 'Sizin çıkarmış olduğunuz bu varlık barışı uygulamalarıyla beraber gelen paranın kaynağını da sorgulayamaz bir hale getirdiniz.' Dolayısıyla o paranın kaynağını kontrol etmeden o para kara para mıdır uyuşturucu parası mıdır? O para Türkiye'den kaçırılmış verginin yurtdışına gitmiş ve geri gelen hali midir? Bu konularla ilgili herhangi bir çalışma yapmadan veya incelenemez hale getirerek, bu parayı siz Türkiye'ye sokuyorsunuz bunun içerisinde kara para da olabilir, vardır. Çünkü o uyuşturucu baronları Türkiye'ye geliyorlar parayla beraber sahibi de geliyor ve Türkiye'de çatışıyorlar, birbirlerini vuruyorlar. En son Sırp mafya lideri Vukotiç, ondan önce Zindaşti vardı, gazete haberlerine yansıyor bunlar. Türkiye'de bir yandan uyuşturucu paraları geziyor bir yandan uyuşturucu baronları kol geziyor. Peki bunları koruyan kim? Fotoroman Süleyman.

"HADİ ORADAN! KİME NEYİ SÖYLEDİĞİMİZİ BİLİYORUZ. BİZ ORADA SANA SÖYLÜYORUZ SÜLEYMAN SOYLU"

Süleyman Soylu'nun albümüne baktığınız zaman şunu görüyorsunuz, Türkiye'de ne kadar suçlu varsa Süleyman Soylu ile fotoğrafları var. SBK Holding'den de bahsedebiliriz. Süleyman Soylu'nun yapmaya çalıştığı şey Türkiye'nin gerçekliğine uygun söylenmiş olan bir sözü hamasete boğmaya çalışmak. Yok efendim biz 'jandarmamızı polisimizi suçlamışız.' Hadi oradan! Biz kime neyi söylediğimizi biliyoruz. Biz orada sana söylüyoruz Süleyman Soylu."

SEÇİM İÇİN 4 FARKLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Salıcı; seçim güvenliğine ilişkin ise hem CHP olarak hem de Millet İttifakı olarak 4 farklı çalışma yürüttüklerini söyledi. "Seçim takvimi öncesinde yapılması gereken çalışmalar", "Seçim takvimi açıklandıktan sonra yasal süresi içinde yapılması gereken çalışmalar", "Seçim günü" ve "Seçimden sonra özellikle itirazlara yönelik olarak yapılması gereken çalışmalar" şeklinde bunları özetleyen Oğuz Kaan Salıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"2018'de 180 bin 65 sandık vardı tüm Türkiye'de. Şu anda bizim bu sandıkların çok çok büyük bir kısmında görevli arkadaşlarımız var. Bazı sandıklarda 2018'dekine göre daha fazla görevli arkadaşımız var. Çünkü bu seçimde nüfus ve seçmen sayısı artacak, daha fazla sandıkla seçime gidilecek. Yedeklerimiz var, okul sorumlularımız avukatlarımız olacak o sürece sahip çıkan, bilişim sorumlularımız olacak. Aynı zamanda 6'lı masanın içerisinde bulunan diğer siyasi partilerle de maksimum düzeyde işbirliğimiz olacak. Biz Türkiye'de bütün yurttaşlarımızın gönül rahatlığıyla sandığa gidip değişimden yana oy kullanabileceği bir ortam yaratmak için çalışıyoruz."