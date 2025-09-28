CHP'li Rızvanoğlu: 'Toprağımızı Vermiyoruz' Mitinginde İktidara Tepki

(MUĞLA) - CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Muğla'da düzenlenen "Toprağımızı Vermiyoruz" mitinginde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Buradaki insanları çevre sürgününe zorluyorsunuz Akbelen'de. Bugün Akbelen burada. Neden burada? Diyorlar ki; 'Biz toprağımızdan olmak istemiyoruz. Biz çevre sürgününe maruz kalmak istemiyoruz.' O yüzden sesimizi çıkarmak için buradayız. ve ben şunu merak ediyorum: Bu toplumun sesini duymayan bir iktidar nereye kadar gidecek? Biz buradayız, sesimizi çıkaracağız, toprağımızı koruyacağız" dedi.

Türkiye'nin 30 ilinden gelen köylülerin oluşturduğu "Toprağımızı Vermiyoruz Platformu", zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına izin veren düzenlemeyi protesto için Muğla'da "Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz, Toprağımızı Vermiyoruz" mitingi düzenledi.

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu da mitinge katıldı. Rızvanoğlu, burada ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendiremede şunları kaydetti:

"Sadece Muğla'nın sesi olmak için değil, 86 milyonun, 81 ilin sesi olmak için buradayız. Burada çok farklı yerlerden çevre mücadelesi veren arkadaşlarımız var. Farklı siyasi partiler, özellikle muhalefet burada omuz omuza ve kol kola bugün. Bunu çok kıymetli buluyorum. Özellikle çevre gibi gelecek nesilleri de etkileyecek bir konuda bugün burada omuz omuza durmayı çok kıymetli buluyorum.

Biraz önce içeride, arka tarafta konuştuğum vatandaşlarımız arasında Doğu Anadolu'dan gelen var, Karadeniz'den gelen var, İstanbul'dan gelen var, İzmir'den gelen var. Peki biz niye buradayız? Çünkü şu anda maalesef çok büyük bir talan içinde bulunan bir iktidarla karşı karşıya olduğumuz için, sesimizi yükseltmek için buradayız. Biz toprağımızı vermiyoruz, toprağımızı korumak için buradayız. Buradaki herkes de tek bir sesle, tek bir yürekle bunu yapmaya çalışıyor.

Ben ilk dönem milletvekiliyim ve Meclis'te sadece çevre konularını çalışıyorum. Bununla ilgili soru önergeleri, kanun teklifleri veriyorum; tek çalıştığım konu çevre. Şunu biliyorum ki bugün biz hem bugünümüzü hem yarınımızı hem de gelecek nesillerin yarınlarını korumak için buradayız. Geçen yaz hayvan hakları yasası geldi, bir anda Meclis'ten geçti. Sabahlara kadar mücadele edildi. Ama iktidar bunu kafaya koymuştu, uyguladı. Bu sene ise madenleri feda ettiler. Bakın, biraz önce grup başkanvekilimiz söyledi; Akbelen'den geliyor. Buradaki insanları çevre sürgününe zorluyorsunuz Akbelen'de. Bugün Akbelen burada. Neden burada? Diyorlar ki, 'Biz toprağımızdan olmak istemiyoruz. Biz çevre sürgününe maruz kalmak istemiyoruz.' O yüzden sesimizi çıkarmak için buradayız. ve ben şunu merak ediyorum; bu toplumun sesini duymayan bir iktidar nereye kadar gidecek? Biz buradayız, sesimizi çıkaracağız, toprağımızı koruyacağız.

Tüm bu sorunların çözülmesi için öncelikle iktidarın bu görmezden gelme politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Yani iktidarın şunu demesi lazım; 'Halk ne istiyor? Vatandaşım ne istiyor?' İkincisi, 'Ben toprağımı, suyumu, doğamı bu nesil ve bir sonraki nesil için nasıl korumalıyım?' Önce bunu kafaya koyması lazım. ve tabii ki talan ve rantın önüne geçebilmek için vizyonun değişmesi gerekiyor. Ama çok üzülerek söylüyorum ki bu iktidarın bunu yapacak ne ihtiyacı ne isteği ne talebi ne de böyle bir vizyonu var. O yüzden biz en kısa zamanda bir erken seçim talebimizi bugün burada toprak için yineliyoruz."