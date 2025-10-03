CHP'li Rızvanoğlu: Saray, Bütçeyi En Hızlı Tüketen Kurum

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin 8 aylık gerçekleşmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "En hızlı para yutan kurum Saray, Cumhurbaşkanlığı programı 8 ayda bütçesini tüketti. Program sınıflandırmasına göre Cumhurbaşkanlığı, kendisine ayrılan 7.066.146.000 TL'lik bütçenin yüzde 96'sını sadece sekiz ayda tüketti. Yani en hızlı para yutan kurum Saray oldu. Ülkemiz hemen hemen her gün depremlerle sarsılıyor, ancak 'Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi' için ayrılan 426.252.491.000 TL'nin yüzde 29'u kullanıldı. Yani, ülkenin en yakıcı sorunları için kaynaklar bekletilirken, Cumhurbaşkanlığı programına ayrılan bütçe çoktan sıfırladı" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin program sınıflandırmasının 8 aylık gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirdi. "En hızlı para yutan kurum Saray, Cumhurbaşkanlığı programı 8 ayda bütçesini tüketti" diyen Rızvanoğlu, Afet Yönetimi ve Bağımlılıkla Mücadele program bütçesinin ise rafta bekletildiğine dikkati çekti.

"Cumhurbaşkanlığı programına ayrılan bütçe çoktan sıfırladı"

Rızvanoğlu, "Program sınıflandırmasına göre Cumhurbaşkanlığı, kendisine ayrılan 7.066.146.000 TL'lik bütçenin yüzde 96'sını sadece sekiz ayda tüketti. Yani en hızlı para yutan kurum Saray oldu. Ülkemiz hemen hemen her gün depremlerle sarsılıyor. Ancak 'Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi' için ayrılan 426.252.491.000 TL'nin yüzde 29'u, 'Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi' için ayrılan 37.091.299.000 TL ödeneğin yüzde 57'si, 'Bağımlılıkla Mücadele' için ayrılan 11.897.485.000 TL'lik ödeneğin ise sadece yüzde 18'si kullanıldı. Yani, ülkenin en yakıcı sorunları için kaynaklar bekletilirken, Cumhurbaşkanlığı programına ayrılan bütçe çoktan sıfırladı" ifadesini kullandı.

Rızvaroğlu, gençlerin işsiz, umutsuz, göç yollarında olduğunu ama "Gençlik" programı için ayrılan 11.256.295.000 TL'lik bütçenin sadece yüzde 58'inin harcandığına dikkate çekerek, "Bu tablo, iktidarın gençleri yok saydığını, gelecek kaygısını görmezden geldiğini gösteriyor. Afet için kaynak bekletilirken, bağımlılıkla mücadele kaderine terk edilirken, gençlik ve ormanlar ihmal edilirken; Cumhurbaşkanlığı program bütçesinin 8 ayda bitmesi tesadüf değildir. Bu, tamamen bir siyasal tercihtir. AKP iktidarı halkı değil, Saray'ı korumaktadır" dedi.

"Biz halkın bütçesini savunuyoruz"

CHP'nin bütçenin halk için kullanılmasını savunduğunu belirten Evrim Rızvanoğlu, "Afetlere hazırlığın, gençlerin geleceğinin, doğanın korunmasının değil de Saray'ın şatafatının önceliklendirildiği bu düzeni kabul etmiyoruz. Halkın vergilerini Saray'ın kasasına değil, milletin sofrasına götüreceğiz" ifadelerini kullandı.