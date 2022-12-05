CHP'li Purçu'dan Hükümete Bütçe Eleştirisi: 'Bu Yokluk ve Yoksulluk Bütçesidir'

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2023 yılı bütçe kanun teklifi ile ilgili, "Bu bütçe AKP iktidarının son bütçesidir. Bu bütçe yoksulluğun daha da derinleştiği, gelir dağılımının bozulduğu, yatırım harcamalarının kısıldığı bir yokluk ve yoksulluk bütçesidir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2023 yılı bütçe kanun teklifi ile ilgili, "Bu bütçe AKP iktidarının son bütçesidir. Bu bütçe yoksulluğun daha da derinleştiği, gelir dağılımının bozulduğu, yatırım harcamalarının kısıldığı bir yokluk ve yoksulluk bütçesidir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, yazılı bir açıklama yaparak hükümeti eleştirdi. Bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2023 yılı bütçe kanun teklifi ile ilgili değerlendirme yapan Purçu şunları kaydetti:

"Bu bütçe AKP iktidarının son bütçesidir. Bir AKP klasiği ile karşı karşıyayız. Bu bütçe yoksulluğun daha da derinleştiği, gelir dağılımının daha da bozulduğu, yatırım harcamalarının daha da kısıldığı bir yokluk ve yoksulluk bütçesidir. Bu bütçede; iş bulmaktan ümidini yitiren gençler, yatağa aç giren çocuklar, okulda beslenemeyen ve barınamayan öğrenciler, cinayetlere kurban giden kadınlar, iş cinayetlerinin fıtrat olarak görüldüğü madenciler, sürekli vaatlerle oyalanan emeklilikte yaşa takılanlar, atama beklemekten yıllarını çürüten öğretmenler yok. "

"SARAYA İSRAF İMKANI SUNAN BÜTÇE"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyonun düşeceği yönündeki açıklamalarına da tepki gösteren Purçu şu açıklamayı yaptı:

"Açıklanan enflasyon oranı da alınan talimatla düşürüldü. Artık TÜİK emir eri oldu. Sokağa göre değil, talimata göre enflasyon açıklar oldu. Yine yük vatandaşın sırtına binecek. Maliyetler artıyor, vergi oranları artıyor, kira artıyor, gıda fiyatları artıyor. Hükümete göre enflasyon düşüyor, sözüm ona faiz indiriliyor. Bunun mantıkla akılla ve bilimle açıklanır bir yanı yoktur. AKP iktidarı ezilen yurttaşı görmek, onun sorunlarına çözüm üretecek bütçe yapmak yerine; Saray bütçesi yapmış. Yine vatandaşı ekonomik buhran ile baş başa bırakarak seçim bütçesi yaratmıştır. Bu faturayı yine vatandaş ödeyecektir. Bu bütçe AKP hükümetinin son iflas bütçesidir. Batan ekonomide adaletsiz vergiler öngörülmekte, verilen Hazine garantili ihalelerle gençlerimizin ümidi, çocuklarımızın geleceği çalınmaktadır. 3 bin 500 TL'ye mahkum edilen emeklilerimiz, 5 bin 500 TL ile ailesini geçindirmeye çalışan iççilerimiz varken, her beş kişiden biri sosyal yardımlarla ayakta durabiliyorken bu bütçe sadece saraya israf imkanı sunan bir bütçedir."