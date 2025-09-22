CHP'li Öztürkmen: İktidar PTT'yi Batırdı, Şimdi Kamunun Malını Satıyor

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "İktidar arpalık gibi yönettiği PTT'yi batırdı. Şimdi de PTT'ye ait 326 bin metrekarelik 50 arsa ve araziyi satışa çıkardılar. Kamunun, yani halkın malını peşkeş çekiyorlar. Varlık Fonu yönetimindeki PTT de birçok kamu iktisadi kuruluşunun kaderini paylaşıyor. Yönetemediler, batırdılar, şimdi milli varlıklarını satıyorlar" dedi.

Öztürkmen, yaptığı açıklamada, PTT'ye ait toplam 326 bin metrekarelik 50 arsa ve arazinin satışa çıkarıldığını belirtti. PTT'nin zarar tablosunun kurumun ne kadar kötü yönetildiğini açıkladığını ifade eden Öztürkmen, şunları kaydetti:

"İktidar arpalık gibi yönettiği PTT'yi batırdı. Şimdi de PTT'ye ait 326 bin metrekarelik 50 arsa ve araziyi satışa çıkardılar. Kamunun, yani halkın malını peşkeş çekiyorlar. Varlık Fonu yönetimindeki PTT de birçok kamu iktisadi kuruluşunun kaderini paylaşıyor. Yönetemediler, batırdılar, şimdi milli varlıklarını satıyorlar. AKP iktidarının arpalık gibi yönettiği PTT, 184 yıllık tarihinin en hazin dönemini yaşıyor. Personel alım listelerinin dahi AKP teşkilatlarınca belirlendiği PTT 2019 yılında bir milyar 218 milyon lira zarar açıklamıştı. Resmi raporlara göre zarar her yıl artarak devam etti. 2020'de 741 milyon lira, 2021'de 387 milyon lira, 2022'de 259 milyon lira, 2023'de iki milyar 388 milyon lira, 2024'de ise üç milyar 600 milyon lira zarar açıklandı. Son altı yıldaki toplam zarar 8 milyar lirayı aştı.

Sadece kurumu batırmakla kalmadılar, PTT'ye ait en kıymetli gayrimenkulleri yok pahasına satışa çıkardılar. 20'ye yakın ilde bulunan toplam 326 bin metrekarelik 50 arsa ve araziyi satışa çıkardılar. Şehirlerin en kıymetli bölgelerinde bulunan bu gayrımenkuller için toplam 2,2 milyar lira gibi bir tahmini bedel öngörülmüş.

PTT bir kamu kurumudur. Dolayısıyla varlıkları da kamuya aittir, yani halkın malıdır. Adeta yağma ettikleri kurumların dev zararlarını milli varlıkları satarak kapatmaya kalkmak bu millete ihanettir. Çocuklarımızın geleceğinden çalmak demektir. Peki, PTT nasıl bu hale geldi? Bunun önemli örneklerinden bir tanesini belgeleriyle tekrar hatırlatıyorum.

"Yüzbinlerce liyakatli gencimiz iş kuyruklarında beklerken, PTT'ye alınacak personel AKP gruplarında belirleniyor"

Gaziantep AKP İl Başkanlığı Whatsapp grubunda paylaşılan 9 Ocak 2025 tarihli mesajda PTT'ye alınacak personel için AKP yönetim kurulu üyelerinden birer isim isteniyordu. Eğer gelen isimler alınacak personel sayısından fazla olursa kura çekileceği belirtiliyordu. Gruptaki yazışmayı kamuoyuna açıkladım ancak aradan 8 ay geçmesine rağmen, bu açık usulsüzlükle ilgili hiçbir adım atılmadı. Görüyorsunuz, yüzbinlerce liyakatli gencimiz iş kuyruklarında beklerken, PTT'ye alınacak personel AKP gruplarında belirleniyor. İşte PTT'yi böyle yönettiler! Daha doğrusu böyle batırdılar. Saray'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu varlıklarını peşkeş çekmek anlamına gelen özelleştirmelerin tam gaz gideceğini bütçe raporunda ilan etmişti. Kalan son milli varlıklarımız da yandaşlara tek tek peşkeş çekiliyor. Yönetemediler, batırdılar, şimdi milli varlıkları satıyorlar."