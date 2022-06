CHP'li Öztunç, Tunceli'de: "Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Adayı Mısın, Değil Misin? Sen Misin Aday, Damadın Mı?" - Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP milletvekilleri ile birlikte Tunceli'de; "Tayyip Erdoğan sen aday mısın? İddialar var. 'Tayyip Erdoğan aday olmayacak' diye söyleniyor, Ankara'da. Haydi çık açıkla, Sayın Erdoğan. Cumhurbaşkanı adayı mısın, değil misin? Sen misin aday, damadın mı? Damadınsa, hangi damadın aday? ya da sen çekileceksin, Bahçeli'yi mi aday yapacaksın? Ey Erdoğan. Getir sandığı, yap erken seçimi, bakalım Kasımpaşalı mısın, yoksa cesaretini mi yitirdin?" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve 15 CHP milletvekili, yurttaşların sorunlarını dinlemek için bugün Tunceli'de. CHP heyetinin Tunceli programı, Sanat Sokağı'ndaki basın açıklamasıyla başladı. Öztunç, burada şunları söyledi:

"Tunceli'nin, bizim gönlümüzdeki yeri bambaşkadır, bunu hepiniz biliyorsunuz. Genel Başkanımız buralı diye değil, biliyorsunuz; her zaman böyleydi ve böyle olmaya da devam edecek.

CHP olarak, Türkiye'nin dört bir yanında çalışma yürütüyoruz. Kuzeyden güneye, doğudan batıya… Edirne'den Kars'a, Hatay'dan Muğla'ya kadar, Diyarbakır'a kadar… Türkiye'nin dört bir yanında, milletvekili heyetleri olarak çalışma yapıyoruz. Bugün 15 milletvekili ve Parti Meclisi üyesi arkadaşımızla birlikte Tunceli'ye geldik. Aynı saatlerde, şu saatlerde Genel Başkanımız, 25 milletvekilimiz ile birlikte Ordu'da. 15 milletvekili arkadaşımız Amasya'da. Yani, Türkiye'nin dört bir yanında gece gündüz çalışıyoruz. Ne için? Halkın iktidarını kurmak için, haramileri göndermek için. Hırsızlık, yolsuzluk yapan, milleti birbirine düşüren, kutuplaşma yapan; sen şusun, sen busun, sen şucusun, sen bucusun diyen bu iktidarı götürmek için gece gündüz çalışıyoruz.

Ekonomi çok kötü durumda. Ekonomi bitmiş durumda. Her gün zam geliyor. Akşam yatıyorsunuz zam, sabah kalkıyorsunuz zam. Tayyip Erdoğan, gece rüyasında zam görüyor; sabah zam yaptırıyor. İşi gücü zam. Elektriğe, doğal gaza, suya, akaryakıta, una, şekere, çaya, yağa zam. Beyefendinin keyfi yerinde, sarayda yaşıyor çünkü. Hiçbir şeye para ödemiyor. Tayyip Erdoğan elektrik faturası ödemez, doğal gaza para ödemez. Benzin parası vermez, çaya para vermez. Hiçbir şeye para vermez. Keyfi yerinde ama vatandaşı hiçbir şekilde düşünmüyor. Zam üstüne zam yapıyor. Bugüne kadar bu topraklara gelmiş geçmiş iktidarlar içerisinde, milletini düşünmeyen bu kadar çok zam yapan başka bir iktidar olmamıştır. Bunu yaparken bir de, yanında bir de komedyen var biliyorsunuz, Nebati. Maliye Bakanı. Bakan mı, sitcom'cu mu, komedyen mi; bilmiyorum gerçekten. Bazen diyorum ki, Sayın Nebati'yi alsalar Maliye Bakanlığı koltuğundan, mesela Güldür Güldür Show'a götürseler; birebir yapar zaten. Komedyen gibi adam.

"6 AYIN DOLMASINA 18 GÜN VAR"

27 Aralık'ta bir açıklama yaptı, geçen sene, göreve geldikten 25 gün sonra. 'Şöyle gözlerinizi kapatın, 6 ay uyuyun. 6 ay sonra kalktığınızda Türkiye bambaşka olacak' dedi. Bakın, 6 ayın dolmasına 18 gün var. Ey Nebati, hala uyuyor musun? Her şey iyiye gitmiyor, her şey kötüye gidiyor. Senin için belki her şey iyiye gidiyor olabilir. Nebati geldiğinde, dolar 13 lira 48 kuruşmuş, bugün 17 lira 20 kuruş, dolar. Ey Nebati, sen geldiğinden beri yüzde 30, dolar artmış. Sen hala gözünüzü kapatın, şöyle olacak böyle olacak. Pembe masallar anlatıyorlar. Ama inşallah, sandık geliyor. En geç bir yıl sonra, bir seçim olacak. Sandık geldiğinde bu millet bunlara, bunun hesabını soracak.

"KÜFÜRLERİN HESABI SANDIKTA SORULACAK"

Başka neyin hesabını soracak? Kendi vatandaşına küfreden bir insanın Cumhurbaşkanı olamayacağını gösterecek. Bu topraklara bir sürü Cumhurbaşkanı geldi, o kadar çok Başbakan geldi ki… Hiçbirisi çıkıp, kendi vatandaşına küfretmedi. Nasıl bir anlayışı var? İyice dengesini kaybetti. Sayın Erdoğan kontrolü kaybetmiş durumdadır. Kaybettiği için oraya buraya küfrediyor. Kadınlara küfrediyor. Erkeklere hakaret ediyor. Biz de diyoruz ki; ettiğin küfürlerin hesabı sandıkta senden sorulacak Tayyip Erdoğan. Varsa cesaretin…

"KASIMPAŞALI MISIN, YOKSA CESARETİNİ Mİ YİTİRDİN?"

Hani ikide bir diyor ya, 'aday mısın, söyle.' Sana ne? Tayyip Erdoğan sen aday mısın? İddialar var. 'Tayyip Erdoğan aday olmayacak' diye söyleniyor, Ankara'da. Haydi çık açıkla, Sayın Erdoğan. Cumhurbaşkanı adayı mısın, değil misin? Aday sen misin, damadın mı? Sen misin aday, damadın mı? Damadınsa, hangi damadın aday? ya da sen çekileceksin, Bahçeli'yi mi aday yapacaksın? Bu soruların devamı gelir. İkide bir bize soruyor, 'aday mısın, değil misin?' Erdoğan adaylığını açıklasın, seçim sandığını getirsin, kararı alsın; işte o zaman görecek ki Millet İttifakı'nın adayı kimmiş ve Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı kim olacakmış. Kararı alsın, adayı görsün. Tunceli'den çağrı yapıyoruz. Ey Erdoğan. Yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa; hani, 'Kasımpaşalıyım' diyordun ya, harbi Kasımpaşalıysan, getir sandığı, yap erken seçimi, bakalım Kasımpaşalı mısın, yoksa cesaretini mi yitirdin?

"YAZIKTIR, GÜNAHTIR. MADEN RUHSATI VERDİĞİN YER İNANÇ MERKEZİ"

Burası Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından. Endemik bitki örtüleriyle, yaylalarıyla, inanç merkezleriyle… Tunceli, gerçekten her yıl, milyonlarca turisti çekebilecek bir bölge… Hükümet ne yapıyor? Koyları, sahilleri, ormanları sattılar. 128 milyar doları buharlaştırdılar. Hazine'de para bırakmadılar. Şimdi gözlerini Tunceli gibi bölgelere diktiler. Ne yapıyorlar? Tunceli bölgesini maden sahalarına açıyorlar. 100'ün üzerinde maden ruhsatı verilmiş. Yazıktır, günahtır. Maden ruhsatı verdiğin yer inanç merkezi. Bir toplumun inanç merkezi, Munzur burası. Nasıl yaparsın bunu? Burayı turizmde değerlendirelim. Burada yazın sıcağında yaylaya gelsinler, bal yesinler. Biz bunun için çabalıyoruz, beyefendi peşkeş çekmek için. 'Altın var, şu var.' Yerin üstü, yerin altından değerlidir bazen. Tunceli'ye bu kadar çok maden ruhsatı verilmesini kınıyoruz. Yanlış yapıyorlar.

Pertek Köprüsü… Niye yapmıyorsun? Çanakkale Köprüsü'nü yaptın, 3 bin araç geçiyor. Pertek Köprüsü'nü yapsan 5 bin araç geçecek. Niye yapmıyorsunuz? Ama yaparken, beşli çeteyi zengin etmek için yapmayın. Devlet kendisi yapsın, işletsin.

"SARAYDAKİNİ İNDİRELİM, GENEL BAŞKANIMIZI ÇANKAYA'YA ÇIKARALIM"

Memleketin sorunları çok. Memleketin sorunlarını dinlemeye geldik. Çözüm önerilerimizi size sunmaya geldik. Tunceli'den önümüzdeki seçimde iki milletvekilini istemeye geldik. Tunceli'ye önümüzdeki seçimde, haydi gelin hep birlikte, saraydakini indirelim, Genel Başkanımızı Çankaya'ya çıkaralım; diyoruz. Tuncelililer, Elazığlılar, Erzincanlılar; bu bölge insanı, hep beraber bunu yapacağız, yapacağımıza inanıyoruz.

ANKA / Güncel