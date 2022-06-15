CHP'li Öztunç'tan, Bakan Ersoy'a: "Rtük'te Beyaz Masa Adı Altında Kamu Çalışanı Olmayan Kaç Kişi Yurt Dışına Görevlendirildi? - Haberler

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CHP'li Öztunç'tan, Bakan Ersoy'a: "Rtük'te Beyaz Masa Adı Altında Kamu Çalışanı Olmayan Kaç Kişi Yurt Dışına Görevlendirildi?

ANKA - Güncel
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CHP'li Öztunç'tan, Bakan Ersoy'a: 'Rtük'te Beyaz Masa Adı Altında Kamu Çalışanı Olmayan Kaç Kişi Yurt Dışına Görevlendirildi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, “RTÜK'te Beyaz Masa adı altında kamu çalışanı olmayan kaç kişi yurtdışına görevlendirildi. Bu kişilere hotel, uçak bileti ve harcırah ödendi mi?” sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, "RTÜK'te Beyaz Masa adı altında kamu çalışanı olmayan kaç kişi yurtdışına görevlendirildi. Bu kişilere hotel, uçak bileti ve harcırah ödendi mi?" sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç; RTÜK ile ilgili "sınavsız atama" ve "yüksek maliyetli yurt dışı gezilerine" ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Öztunç, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a şu soruları yöneltti:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle soru önergesi hazırlayan CHP'li Ali Öztunç, RTÜK'teki sınavsız şartsız keyfi atamalara dair de bilgi istedi. Öztunç, şu soruları yöneltti:

". 2019 Ocak ayından bugüne kadar RTÜK üyeleri ve RTÜK personeli kaç yurtdışı göreve, kaç yurtiçi göreve katılmışlardır?

. RTÜK'te Beyaz Masa adı altında kamu çalışanı olmayan kaç kişi yurtdışına görevlendirildi. Bu kişilere hotel, uçak bileti ve harcırah ödendi mi?

. 2019 yılından bugüne kadar RTÜK'e başlatılan personel sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi unvanlarla göreve başlatılmıştır?

. 2019 yılından bugüne RTÜK'te başkan yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı ve müdür statüsünde kaç kişi işe başlatılmıştır?

. Sınavsız olan kişiler önce daire başkanı yardımcısı atanarak daha sonra (hülle) sınav ile girilmesi gereken müdür, uzman, araştırmacı kadrolarına atanmış mıdır? Atanmış ise kaç kişi bu şekilde atanmıştır?

. İzin ve Tahsisler Daire Başkanı kimdir? Görev yeri neresidir? İstanbul'dan, Ankara'daki bu görevi vekaleten yürüttüğü doğru mudur?"

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Nuri Ersoy Ali Öztunç Güncel Haberler

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