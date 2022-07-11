CHP'li Öztunç: "Soylu, Rüya Aleminde.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "O akşam hepiniz Tayyip Erdoğan'ı balkon konuşmasına beklerken, dünya liderleri sıraya girecekler" yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Öztunç, "Artık balkon konuşması falan yapma şansınız kalmadı. Bu millet size balkon konuşması yaptırmayacak. Muhtemelen, sarayda eşyalarını topluyor olacak. Özel eşyalarını toplayacak. Sayın Soylu, rüya aleminde, hayal görüyor. Sokağa bir çıksın bakalım; 2023'te balkon konuşması mı yapacaklarmış, yoksa evlerine gidip sessizce Millet İttifakı'nın galibiyetini, CHP'nin galibiyetini ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının konuşmasını mı izleyeceklermiş?" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, bugün, CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamalarda, gündemi değerlendirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "O akşam Allah'ın izniyle bu ülkenin ortaya koyduğu iradeyle birlikte hepiniz Tayyip Erdoğan'ı balkon konuşmasına beklerken, dünya liderleri sıraya girecekler, 'Ben de önceden tebrik etmek istiyorum' diyecekler" yönündeki açıklamalarını anımsatan Öztunç, şunları söyledi:

"Sayın Süleyman Soylu; yine esmiş, gürlemiş, coşmuş. Hatırlarsanız en son yaptığı bir konuşmada diyordu ki, 'Temmuz ayında göreceksiniz, Türkiye uçacak' diyordu. 'Ekonomi düzelecek' diyordu. Bir temmuz geçti, ikinci temmuz geldi, hala düzelme yok. Klasik Süleyman Soylu, üfürüyor.

Şimdi demiş ki, '2023'te Cumhurbaşkanı balkon konuşması yapacak, yabancı liderler sıraya girecek tebrik etmek için' demiş. Aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş. O günler geçti, Süleyman Soylu. O eskidendi. Artık balkon konuşması falan yapma şansınız kalmadı. Bu millet size balkon konuşması yaptırmayacak. Muhtemelen seçim akşamı Tayyip Erdoğan, balkon konuşması yapmayacak. Ama muhtemelen, sarayda eşyalarını topluyor olacak. Özel eşyalarını toplayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı seçilemeyecek ve o görevden ayrılmak zorunda kalacak.

İnşallah biz de iktidarımızda o sarayı bir bilim yuvası haline getireceğiz. Sayın Soylu, rüya aleminde, hayal görüyor. Sokağa bir çıksın bakalım; 2023'te balkon konuşması mı yapacaklarmış, yoksa evlerine gidip sessizce Millet İttifakı'nın galibiyetini, CHP'nin galibiyetini ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının konuşmasını mı izleyeceklermiş? Göreceği hep beraber.

Hiç 2023'ü beklemeyelim, hemen seçim. Kasım ayında seçim yapalım. Kahramanmaraş'tan bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Buyurun gelin. 6 Kasım olur, 13 Kasım olur, 20 Kasım olur… Hangi gün derseniz, hodri meydan, sandığı getirin seçim yapalım. Bakalım balkon konuşması mı yapacaksınız, yoksa eşyanızı mı toplayacaksınız. Hep birlikte bunu görürüz."

"SAYIN ŞENTOP, BİR AN EVVEL MECLİS'İ TOPLANTIYA ÇAĞIRSIN"

Hekimler ve sağlık çalışanlara yönelik şiddetin giderek arttığına dikkat çeken Öztunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir doktorumuz, hunharca katledildi. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. TBMM'ni bir an önce toplanması gerekiyor. Doktorlara şiddetle ilgili daha sert önlemlerin alınması için kanunun çıkartılması gerekiyor. Kanunun değiştirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda, TBMM'yi bir kez daha toplantıya çağırıyoruz. Bunun için Sayın Şentop bir an evvel, Meclis'i toplantıya çağırsın diyoruz."

Öztunç, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularına da yanıt verdi. İstanbul'da meydana gelen sel felaketi ile ilgili soru üzerine Öztunç, şunları söyledi:

"İklim değişikliği, maalesef dünyanın başındaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Yangınlar çıkıyor güneyde. Kuzeyde sel oluyor. Maalesef iklim değişikliğinden kaynaklı sıkıntılar var. İstanbul, Ankara pek çok şehirde aşırı yağış nedeniyle birtakım seller yaşandı. Ekrem İmamoğlu ile seçildiği günden bu yana uğraşıyorlar. Akşam yatarken İmamoğlu, sabah kalkıyorlar İmamoğlu. Akılları, fikirleri İmamoğlu'nda. Derdiniz Türkiye'yi mi yönetmek, İstanbul'u mu yönetmek… Seçimin yaşattığı travmayı hala atlatamamışlar. Ekrem İmamoğlu fobisini bıraksınlar artık. Ekrem İmamoğlu korkusundan kurtulsunlar. Seçim geçti, gitti, bitti. Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı oldu.

Yeni seçime hazırlanın. İşiniz gücünüz Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu aşağı, İmamoğlu yukarı. Adam belediye başkanlığını yapıyor, görevini yapıyor. Bırakın da insanlar görevini yapsınlar, huzur içerisinde. 25 yıl boyunca İstanbul'u yöneteceksin, herhangi bir altyapı yapmayacaksın, herhangi bir çalışma yapmayacaksın. Sadece dernekler üzerinden, vakıflar üzerinden millete para vereceksin. İstanbul'un parasını millete çaldıracaksın, 25 yıl yatacaksın. İmamoğlu, şimdi düzeltmeye çalışırken, İmamoğlu altyapı yaparken; yağmurdan dolayı İmamoğlu'nu suçlayacaksın. 25 yıl yönetenin suçu yok mu? 25 yıl AK Parti yönetti, Tayyip Erdoğan başta olmak üzere. Hiçbir iş yapmadılar. 25 yılın hesabını vermiyorlar, üç yıllık belediye başkanına hesap soruyorlar. İstanbul'da selden, insanların araç içerisinde öldüğü günleri hatırlıyoruz, AK Parti dönemi. Önce onların hesabını vermeye devam etsinler.

ANKA / Güncel