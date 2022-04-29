CHP'li Öztrak: Partilerin kendi logolarıyla seçime girmeleri ittifaka engel olamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, DEVA ve Gelecek Partisi'nin kendi logolarıyla seçime girme kararı almasına ilişkin, "Partilerin kendi logolarıyla seçime girmeleri ittifaka engel olmaz. Bu ittifak ülkeye çağdaş demokrasiyi getirmeye karar vermiş partilerin ittifakıdır" dedi.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, DEVA ve Gelecek Partisi'nin kendi logolarıyla seçime katılacaklarını açıklamasıyla ilgili, "Partilerin kendi logolarıyla seçime girmeleri ittifaka engel olmaz. Bu ittifak ülkeye çağdaş demokrasiyi getirmeye karar vermiş partilerin ittifakıdır. Kimse hayal görmesin. Kimse kendini darı ambarında zannetmesin. Kimse öküzün altında buzağı aramasın" diye konuştu.