CHP'li Öztrak Parti Meclisimiz, genel başkanımıza tam yetki vermiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Seçimi konusunda, bundan sonra yürütülecek tüm süreçlerde, Parti Meclisi'miz adına karar alma konusunda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy birliğiyle tam yetki vermiştir dedi.

CHP Parti Meclisi (PM), parti genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, deprem nedeniyle ertelenen toplantının gerçekleştirildiğini belirterek, Toplantıda, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız afetle ilgili genel bir değerlendirme yapılmış, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili hazırlık ve çalışmalar görüşülmüştür. Gündemin 'Afetle ilgili genel değerlendirmeler' başlığı altında, yaşadığımız deprem sonrasında Genel Başkanı'mızın koordinasyonunda milletvekillerimizin, PM üyelerimizin, belediyelerimizin ve örgütlerimizin sahada depremzedelerin yaralarını sarmak üzere yaptığı çalışmalar ele alınmıştır diye konuştu.

'HÜKÜMETİN EKSİKLİKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ'

CHP ve Millet İttifakı'na mensup belediyelerin, depremin yaşandığı günden bugün saat 09.00'a kadar bölgeye 8 bin 63 araç, 23 bin 65 personel gönderdiğine işaret eden Öztrak, Belediyelerimiz, insani yardım malzemesi taşıyan toplam 6 bin 436 TIR ve kamyon, 4 uçak, 6 gemi, 2 vapur ve 2 tren vagonu bölgeye intikal ettirmiştir. Belediyelerimize ait günlük 710 bin öğün kapasiteli 142 mobil mutfak, 760 bin öğün kapasiteli 153 ikram aracı, 140 bin ekmek kapasiteli 16 mobil fırın bölgede faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra belediyelerimiz bölgeye; 2 milyon 859 bin battaniye, 248 bin 752 ısıtıcı ve soba, 36 bin 715 çadır, 955 konteyner, bin 594 mobil tuvalet ve duş, 4 milyon 131 bin hijyen paketi ve 2 bin 25 jeneratör ulaştırmıştır. Diğer taraftan Parti Meclisi'miz, sahada yaşanan ağır insani kayıplara yol açan kaosu, arama-kurtarma çalışmaları sürecindeki aksaklıkları, depremzedelerin iaşesi ve ibatesiyle ilgili hükümetin eksiklerini de değerlendirmiştir. Bu çerçevede, tüm diğer eksiklik ve aksaklıkların yanında Kızılay'ın, sivil toplum kuruluşlarına çadır satarak bir ticarethane gibi çalışması akıl ve izanla bağdaşmamaktadır" dedi.

'KILIÇDAROĞLU İLE OLDUĞUNU VURGULADI'

Öztrak, PM'nin Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmalarına ilişkin görüşmeleri hakkında, Bu çerçevede Parti Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Seçimi konusunda, bundan sonra yürütülecek tüm süreçlerde, Parti Meclisi'miz adına karar alma konusunda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy birliğiyle tam yetki vermiştir. Böylece, partimizin yetkili kurulları, 13'üncü Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte olduğunu bir kere daha vurgulamıştır" diye konuştu. (DHA)