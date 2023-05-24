Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

CHP'li Öztrak: Kılıçdaroğlu, bakanlar kurulunu millet ittifakını oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir

Güncel Haberler

CHP'li Öztrak: Kılıçdaroğlu, bakanlar kurulunu millet ittifakını oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir.

CHP'li Öztrak: Kılıçdaroğlu, bakanlar kurulunu millet ittifakını oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Genel başkanımızın sayın Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir.

ANKARA,(DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title