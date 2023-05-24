CHP'li Öztrak: Kılıçdaroğlu, bakanlar kurulunu millet ittifakını oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir
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CHP'li Öztrak: Kılıçdaroğlu, bakanlar kurulunu millet ittifakını oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir.
CHP'li Öztrak: Kılıçdaroğlu, bakanlar kurulunu millet ittifakını oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Genel başkanımızın sayın Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir.
ANKARA,(DHA)-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel