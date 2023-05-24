CHP'li Öztrak: Görüşmede bakanlık konusu gündeme gelmemiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesinde bakanlık konusunun gündeme gelmediğini söyledi.

Öztrak, ikinci konunun bakanlık meselesi olduğunu belirterek, "Baştan beri söylüyoruz 13'üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar Kurulu'nu Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Kaldı ki genel başkanımızın, Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir. Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları oluşturmuştur. Çok açık ve net söyleyeyim protokolde yer alan ve benim az önce açıkladığım hususlar dışındaki haber ve yorumlar dezenformasyon ve yalandır" ifadelerini kullandı.