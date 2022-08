CHP'li Öztrak: Döviz yokluğu yerine döviz çokluğunu düşüneceğiz (2)

'İZMİR'İN NABZINI TUTMA İMKANI BULDUK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İzmir programı kapsamında Kemeraltı esnafını ziyaret ederek Abacıoğlu Hanı'nda gazetecilerle buluştu. İki günlük İzmir programını değerlendiren Öztrak, "Biz bu programda yapacağımız işleri paylaşma imkanı bulduk. Bu gezinin son derece yararlı olduğunu düşünüyorum. Yarın çok önemli bir gün; 26 Ağustos Afyon Kocatepe'den başlayan Ege'nin incisi İzmir'de son bulan kurtuluş mücadelemizin başlangıcının yüzüncü yıldönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyoruz. Ekonomiyle ilgili sorunların İzmir'de de yaşanmakta olduğunu gördük. İzmirli iş insanlarının taleplerini almaktan mutluluk duyduk. Dolu dolu bir çalışma oldu. İzmir'in nabzını tutma imkanı bulduk" dedi.

İzmir'de iş insanlarıyla yaptığı görüşmelerden söz eden Öztrak, "İş insanlarından birisi 'Bizim durumumuz iyi. Biz rahatız ama ülkenin yüzde 98'inin durumu kötü olduğunda biz rahat olmuyoruz' dedi. Şikayet ülkenin kötü yönetiminden. Ülkede güven ortamının kalmayışından, belirsizliklerin artmış olmasından, TL'nin nereye gideceğinin belli olmamasından. Enerji fiyatlarından. Mevcut hükümetin ekonomiye ilişkin bilim ve ilim dışı politikaları nedeniyle bu ülkenin hükümetten bir an evvel kurtulması gerektiğini, aksi takdirde bu yükü taşımanın çok zor olacağını söyleyen iş insanları var. Umutsuz olmaya hiçbirimizin hakkı yok ama işlerin çok iyi gitmediği açık. İzmir çok güzel bir kentimiz. Türkiye'nin en güzel kentlerinden bir tanesi ancak son dönemde İzmir'de ciddi bir çevre felaketi potansiyeli var. Bir asbestli gemi kabusu yaşıyoruz. Kimsenin bu kabusu İzmirlilere yaşatma hakkı yok. İzmir'deki yöneticilerimiz İzmirimizi bu kabustan bir an evvel kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar" diye konuştu.

Hande NAYMAN/ İZMİR, -