CHP'li Öztrak: Döviz yokluğu yerine döviz çokluğunu düşüneceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Bazı yasaları hızla gündeme sokmamızla birlikte Türkiye'de algının hızla değişeceği kanaatindeyim. Türkiye kısa bir süre sonra döviz yokluğunu düşünmek yerine, 'Bu döviz çokluğunda nasıl davranmamız lazım? Bu durum bize rekabet sorunu yaşatmasın diye düşünecek hale gelecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İzmir ziyaretinin 2'nci gününde Ekonomi Masası sunumu ve iş dünyası buluşmasına katıldı. Toplantıda CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte CHP'li milletvekilleri, iş dünyası, oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları hazır bulundu. Açılış konuşmasını yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Ekonomi Masası'nda İzmir'deki iş dünyasından ileri gelen isimlerle ekonomide yaşanan sorunları nasıl düzeltebileceklerini konuşacaklarını ifade ederek, "'Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye ülkeye barışı, adaleti, getireceğiz' diyen Millet İttifakı ve 6'lı masanın kurulmasına öncülük eden Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kendimize aklı ve bilimi rehber edinirsek dürüst, namuslu, çalışkan ve liyakat sahibi kadrolarla çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Bu mücadelede Genel Başkan Yardımcımız Faik Öztrak başkanlığındaki her biri liyakat sahibi isimlerden oluşan CHP Ekonomi Masası, Türkiye'nin dört bir yanında partimizin ekonomi politikalarını anlatıyor" diye konuştu.

Konuşmasında 6'lı masanın üzerinde mutabakata vardığı düzenlemelere de değinen Öztrak, "Strateji ve planlama teşkilatı kurulması hakkında kanun 1 hafta on gün içinde çıkarılabilir. 1211 sayılı Merkez Bankası kanunun revizyonu, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe sokacak düzenlemenin yapılması oyunun değişmekte olduğu algısını güçlendirir. Türkiye İstatistik Kurumu kanunun güncel koşullara uydurulması ve istatistiklere müdahale edilmesinin engellenmesi sağlanacak. Kamu ihale kanununda şeffaflık ve rekabeti arttıracak düzenlemeler getirilecek. Siyasette etik kanunun çıkarılması gündeme getirilecek. Hızla bu yasaları gündeme sokmamızla birlikte Türkiye'de algının hızla değişeceği kanaatindeyim. Türkiye kısa bir süre sonra döviz yokluğunu düşünmek yerine, 'Bu döviz çokluğunda nasıl davranmamız lazım? Bu durum bize rekabet sorunu yaşatmasın diye düşünecek hale gelecek" dedi.