CHP'li Özkoç'tan, Anket Sonuçlarına 'Chp Genel Merkezi'nin 5. Katında Araştırma Yapınca Sonucun Böyle Çıkması Normal' Tepkisini Gösteren Ümit Özdağ'a...

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Erken seçim durumunda hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevapların siyasi partilere göre sıralandığı bir sosyal medya paylaşımına karşı yaptığı "CHP Genel Merkezi'nin 5. katında araştırma yapınca sonucun böyle çıkması normal. Ancak Zafer Partisi CHP'nin 5. katında bile DEVA'dan fazla oy alır" yoruma yanıt verdi. Özkoç, "Hocam, yalnız CHP Genel Merkez 5. katta sadece havalandırma ve atık su değerlendirme sistemleri var" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "BPT Araştırma" adlı Twitter hesabından yapılan, "Erken seçim durumunda hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevapların siyasi partilere göre sıralandığı bir sosyal medya paylaşımını alıntılayıp, şu açıklamayı yaptı:

"CHP Genel Merkezi'nin 5. katında araştırma yapınca sonucun böyle çıkması normal. Ancak Zafer Partisi CHP'nin 5. katında bile DEVA'dan fazla oy alır. Bunları sizin araştırmacı değil, manipülatör olduğunuzu kayıt altına almak için buraya koyalım."

Özdağ'ın alıntılayıp, paylaşım yaptığı anket sonuçlarında Zafer Partisi'nin yüzde 1,3 oy aldığı görüldü. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Özdağ'ın paylaşımını altılayıp, ""Hocam, yalnız CHP Genel Merkez 5. katta sadece havalandırma ve atık su değerlendirme sistemleri var" dedi.

Özdağ, Özkoç'a; "Alt zeminde olması gereken havalandırma ve atık su sistemlerini 5. kata koyan bir mimar ile çalışan bir parti Türkiye'yi yönetmez Engin Bey. Bizim için sıkıntı değil, 6. kattan alırız oyları. Orası da kedi yuvası demeyin sakın" yanıtını verdi.

Özkoç ise Özdağ'a "Bina akıllı bina olduğu için enerji tasarrufu sağlanması açısından alt ve üste eşit mesafedeki 5. kata yapıldı bu sistemler. 2004'te ekolojik bina yapmak vizyon ister hocam… Teknolojiden ve yeniliklerden uzak kalmayın..." karşılığını verdi.

Akıllı bina teknolojileri ile inşa edilen CHP Genel Merkez binasının, M. Kadri Atabaş ve Atabaş'ın yöneticisi olduğu Atabaş Mimarlık tarafından yapılan proje raporunda, şu bilgilere yer verildi:

"Bina, yüksekliği nedeniyle alt ve üst bölgelere ayrılmış ve 5. kat tesisat katı olarak tasarlanmıştır. Ayrıca mimari tasarım sırasında büro mahalleri bilinçli olarak güney ve kuzey yönlere cephelendirildiğinden ısıtma/soğutma tesisatı da iki ayrı yöne göre bölgelendirilmiştir. Bu bölgelendirme planlamaları sonucunda rüzgar ve güneş radyasyonunun mahaller üzerinde yaratacağı dengesizlikler giderilerek daha yüksek düzeyde çevresel konfor sağlanmıştır. Yukarıda kısaca özetlenen önlemler sonucunda enerji etken bir yapı gerçekleştirilmiştir… Sonuçta; yapı, bulunduğu yerin olumlu öğelerini arttıran, olumsuz öğeleri en aza indiren mimari ve mekanik ilkelere göre projelendirilmiştir. Böylece yapıda, ısı yalıtımı uygulamalarına ek olarak, yüzde 30 enerji tasarrufu, su tüketiminde ise yüzde 60 tasarruf sağlanacağı hesaplanmıştır."

ANKA / Güncel