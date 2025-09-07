CHP'li Özgür Çelik'ten Polis Ablukasına Tepki: 'Demokrasiye Açık Darbe'
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mahkeme kararıyla görevden alındıktan sonra polis ablukasına alınan CHP İl Başkanlığına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada devletin polislerinin siyasi amaçlar için kullanılmaması gerektiğini belirtti.
(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Çelik, CHP İl Başkanlığının polis ablukasına alınmasına tepki gösteren yurttaşlara polis ekiplerinin müdahale etmesi talimatı verilmesini, "demokrasiye açık darbe" olarak niteledi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, "Polisler ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getiren kanunsuz emir ve talimatlar demokrasiye açık darbedir. Bu işin sorumlusu olan yetkililere sesleniyorum: Vergilerimizle maaşını alan, devletin polislerini siyaseti dizayn etmek için kullanmaktan vazgeçin. Cesaretiniz varsa sandığı getirin, kararı millet versin" ifadesini kullandı.