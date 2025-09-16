Haberler

CHP'li Özgür Çelik Bahçelievler Mitingine Davet Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, Bahçelievler'de düzenlenecek miting öncesi alanın hazırlıklarını inceleyerek yurttaşları mitinge davet etti. Çelik, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve tutsak arkadaşları için özgürlük talep etti.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, yarın Bahçelievler'de düzenlenecek miting öncesi alanın hazırlıklarını inceleyerek yurttaşları mitinge davet etti.

Çelik Bahçelievler Haznedar Meydanı'nda yaptığı açıklamada, "Umudun sesi yarın Bahçelievler'de yankılanacak. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm tutsak arkadaşlarımıza özgürlük, memleketimizin tüm fertleri için adalet istiyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde Bahçelievler Haznedar Meydanı'nda buluşuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzin koyduğu araç hareket etti, elindeki fırlatıp aracı tutmaya çalıştı

Pompacı şok oldu! Araca benzin koyarken başına gelene bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.