CHP'li Özgür Çelik Bahçelievler Mitingine Davet Etti

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, yarın Bahçelievler'de düzenlenecek miting öncesi alanın hazırlıklarını inceleyerek yurttaşları mitinge davet etti.

Çelik Bahçelievler Haznedar Meydanı'nda yaptığı açıklamada, "Umudun sesi yarın Bahçelievler'de yankılanacak. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm tutsak arkadaşlarımıza özgürlük, memleketimizin tüm fertleri için adalet istiyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde Bahçelievler Haznedar Meydanı'nda buluşuyoruz." ifadesini kullandı.