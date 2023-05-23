CHP'Lİ ÖZEL HER KİM Kİ ABDULLAH ÖCALAN'I SERBEST BIRAKMAYI AKLINDAN GEÇİRMEKTEDİR, ALLAH ONUN BİN KERE BELASINI VERSİN

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'nin dört bir tarafında söylediğimiz şeyi söyleyeyim. Her kim ki Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçirmektedir, Allah onun bin kere belasını versin. Türk'le Kürt'ün, Aleviyle- Sünni'nin, Laz'la- Çerkez'in kardeşliğine barış içinde yaşamasına kullandığı oyla seçtiklerine saygı gösterilmesine sonuna kadar arkasındayız. Terörün adı nereden gelirse gelsin, adı İŞİD'de olsa PKK'da olsa her türlü terörün karşısındayız. dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi çalışmaları kapsamında Bodrum'daki seçim ofisine geldi. Gençlik kolları tarafından meşalelerle karşılanan Özel'e ziyaretinde Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Sayar Özcan ve Süreyya Öneş Derici, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Bodrum İlçe Başkanı Başar Bıyıklı ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve partililer eşlik etti.

'BU SORUNLARI ÇÖZECEK KILIÇDAROĞLU VAR'

Seçim otobüsünden partililere seslenen Özel, Geçen pazar bütün Türkiye oy kullandı. Hem milletvekillerini seçti hem de cumhurbaşkanlığı konusunda bir karar vermesi istendi. 21 yıldır ülkeyi ama başbakan ama tarafsız Cumhurbaşkanlığı sırasında anayasayı hiçe sayarak ama OHAL şartlarında yapılmış bir referandum neticesinde bütün yetkileri üzerine alıp partili Cumhurbaşkanı olup 21 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ya yönetti ya da dediklerine yönettirdi. Geçen pazar milletin karşısına çıktı ve 5 yıllık daha yetki istedi. Bu talebe karşı halk sandık başında şöyle bir karar verdi; 'sen 5 yıl daha yönetmek istiyorsun ama bu yetkiyi sana vermiyorum' dedi. İlk turda Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin sayısı, vermeyenlerden azdı. İlk turda Tayyip Erdoğan'a iyi yönetmiyorsun, beni mutlu etmiyorsun ben senin yönetmeye devam etmeni istemiyorum diyenlerin sayısı daha fazlaydı. Bu sonuçlardan Recep Tayyip Erdoğan kendisine bir başarı bir onay çıkarmaya çalışsa da işin aslı o değildir. Bu pazar hep birlikte bir kez daha sandığın başına gideceğiz. Bu pazar önümüzde uzun parti pusulaları ya da Cumhurbaşkanlığı için 4 aday olmayacak. Bu pazar karşımızda 2 aday olacak. Bir tarafta 21 yıldır yetki kullanan, her şeyi ben bilirim diyen bugün yaşanan her şeyden sorumlu birisi. Öbür tarafta bana yaptığı yanlışları söyleyen baştan uyaran, doğru yolu gösteren ve geldiğimiz noktada her seferinde haklı çıkan birisi var. Referandum var ya sorunların kaynağı Erdoğan ya da bu sorunları çözecek olan Kemal Kılıçdaroğlu var dedi.

'SİNAN OĞAN İLK TURDAKİ TEZLERİNİ TERK ETTİ'

Sinan Oğan'a oy veren seçmeni cumhuriyete, bayrağa sahip çıkmaları için oy kullanmaya davet eden Özel, İlk turda seçmenin bir kısmından oy alan Sinan Oğan çeşitli görüşmelerin sonunda ilk turdaki tezlerini terk etti. Biz sizin yüreğinize inanıyoruz, bileğinize güveniyoruz. Pazar günü sandığa gidin bütün oyunları bozun. Sinan Oğan ne söylerse söylesin. Sinan Oğan'ın seçmeni şuna oy verdi. Anayasanın ilk 4 maddesi değişmesin diye çünkü AK Parti listelerinden seçilen HÜDA PAR'cılar ilk 4 maddeye karşı Sinan Oğan'ın seçmeni Türk bayrağını, Türk Milletini, kadın haklarını savunuyor, HÜDA PAR'cılar karşı. Hal böyle olunca pazar günü sizinle Sinan Oğan'a oy veren bütün seçmenleri sandığa, cumhuriyete, bayrağa, millete sahip çıkmaya kadınlara eşit hakların devamı için oy kullanmaya davet ediyoruz diye konuştu.

'DEVLETİN NESİ VARSA MİLLETİNDİR'

Terörün her türlüsüne karşı olduklarını söyleyen Özel, Seçimin 1'inci aşamasında bizim yap dediklerimizi EYT'yi, 3600 ek göstergeyi, asgari ücreti, taşerona kadroyu bir ölçüde yapıp oy toplamaya çalıştılar, olmadı. İHA'ları, SİHA'ları, Togg otomobilin, TCG Anadolu'yu, Karadeniz'deki gazı, Güneydoğu'daki petrolü AK Parti'nin malıymış gibi gösterip, AK Parti'nin propagandasına alet ettiler. Biz bu ülkenin kurulduğu günden beri olan hatta bunların çok sevdikleri düşman kuvvetlerine, donanmaya kırmızı halılar sererken Kartal istim botunun ucundan gözleri ufuk çizgisinde bakan o çift mavi gözün geldikleri gibi gidecekler dediği ve benim 2 büyük eserimden biri Cumhuriyetse diğeri Cumhuriyet Halk Partisi dediği partinin neferleriyiz. Devletin nesi varsa milletindir. Milletin lehine ne varsa bizim için gönlümüzdedir. Bunlardan sonuç alamayınca başladılar büyük bir yalan ve karalama kampanyasına başladılar. Suçüstü yakalandılar. Kemal Bey iletişim başkanlığındakileri isim isim açıkladı. Sizin ve bizim vergilerimizle gittiler Avrupa'daki Deep Fake firmalarına dünya kadar para verdiler. Kemal Beyle PKK'nın militanlarını aynı videoda ordaymış gibi gösterdiler. Fazlasını yaptılar Kemal Beyle, Karayılan'ı bir zoom toplantısı yaparmış gibi göstermek için sipariş verdiler. Şikayetimiz üzerine İnterpol 22 tane sahteciyi yakaladı, tutukladı. İlk aldıkları videoyu Avrupa'dan internette yayamadılar ama derin internettekilerden gözü daha kara daha niyeti bozuk birisi bu ülkenin en tepesindeki makamı işgal eden Recep Tayyip Erdoğan o videoları kendi mitinglerinde gösterdi. Devlet televizyonunda yayınlattılar, ortak yayınlarda gösterdi. Bir yalanı daha uydurarak dedi ki, 'Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu şöyle söylüyor; Abdullah Öcalan, CHP iktidara gelirse, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa serbest bırakılacak, kendileri söylüyor' dedi. Dedik ki, bunu ispatlamayan namerttir. Bunu ispata davet ettik, kulağının üstüne yattılar. Türkiye'nin dört bir tarafında söylediğimiz şeyi söyleyeyim. Her kim ki Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmayı aklından geçirmektedir, Allah onun bin kere belasını versin. Türkle- Kürdün, Aleviyle- Sünni'nin, Laz'la- Çerkez'in kardeşliğine barış içinde yaşamasına kullandığı oyla seçtiklerine saygı gösterilmesine sonuna kadar arkasındayız. Terörün adı nereden gelirse gelsin, adı İŞİD'de olsa PKK'da olsa her türlü terörün karşısındayız. Bizim milliyetçiliğimizin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundaki milliyetçiliğin zekatı Recep Tayyip Erdoğan'a yeter de artar bile. Geçen pazar Tayyip Erdoğan'a oy vermeyenler gelir oy kullanırsa seçimi biz kazanıyoruz. Tayyip Erdoğan'ın karşısındakiler iradelerine sahip çıkarlarsa; yolcudur Abbas bağlasan durmaz.? dedi. (DHA)

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023