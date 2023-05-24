CHP'Lİ ÖZEL'DEN PARTİLİLERE, VATANDAŞI 'İKNA' GÖREVİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Antalya'daki partililere vatandaşı ikna görevi verdi. Özel, Yalanlara inanıp oy vermeyenlerin oranı yüzde 12. Bunlar sizin komşunuz ve bildiğiniz insanlar. Bu insanları bulmak, ikna etmek, sandığa götürmek sizin göreviniz dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim çalışmaları kapsamında Antalya'ya geldi. Burada partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen CHP'li Özel, geçen yerel seçimden bugüne kadar 74 il gezdiğini söyledi. Antalya'dan seçilen 6 milletvekilinin kentin 19 ilçesinin sorunlarını yakından bildiğini belirten Özel, Yemin töreninden sonra onlar bu sorunları dile getirmek için değil, bu sorunları çözecek iktidarın milletvekili olacaktır dedi.

ÖCALAN'IN SERBEST BIRAKILACAĞI İDDİASI

Özel, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması halinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacağına ilişkin ifadelerin yer aldığı videoyla ilgili de konuştu. Videonun montaj olduğunu ve henüz hazırlık aşamasında kendilerine bilgi geldiğini anlatan Özel, Video yayınlanmadan 15 gün önce dediler ki 'Bunlar devletin parasıyla Rus ve Macar hackerleri buldular. Bir video yapılıyor' dediler. Şikayetçi olduk ve 22 derin sahtecilik yapan kişi yakalandı. 2 video vardı ve birinci videoyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekranlardan oynattı. 29 kanalın ortak yayınında oynattı. Utanmadan sıkılmadan o videoyu oynattı dedi.

Öcalan'ın serbest bırakılmasının mümkün olmadığını da vurgulayan Özel, şöyle konuştu

Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacak olanın Allah bin kere belasını versin. Bu kadar büyük yalan olur mu Sahtecilik olur mu Kul hakkıdır. Bir insanı sahte video ile kandırsan, oyunu alırsan, yoksulu, emekliyi, esnafı, korkutarak vereceği oyu değiştirmeye kalkarsan bu yalancılık hırsızlık değil mi

PARTİLİLERE GÖREV VERDİ

28 Mayıs'ta seçimi kazanacaklarını belirten Özgür Özel, yalanlara inanan büyük bir seçmen kitlesi olduğunu söyledi. Bu konuda destek isteyen Özel, partililere görev verdi. Özel, Yalanlara inanıp oy vermeyenlerin oranı yüzde 12. Bunlar sizin komşunuz ve bildiğiniz insanlar. Bu insanları bulmak, ikna etmek, sandığa götürmek sizin göreviniz. Bu vatan görevine var mıyız Bugün rabia işareti yapanlar yarın seçimi kazandığımızda o parmağı da açıp 'İyi ki Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdik, zenginleştik' diyecekler dedi.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023