CHP'Lİ ÖZEL 'CEHENNEMİN KAPISINI BİRİNCİ TURDA KAPATACAĞIZ'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; Nevşehir il teşkilatının Nevşehir Ticaret Borsası Konferansı salonunda düzenlediği toplantının ardından Kırıkkale'de Millet İttifakı'nın seçim bürosunun açılışına katıldı. Burada bir iş yerinin balkonuna çıkarak partililere seslenen Özel, iktidara geldikten sonra emekli, dul ve yetim maaşının asgari ücretin altında olmayacağını söyledi. Özel konuşmasının devamında 14 Mayıs seçimleri için bazı gençler diyormuş ki 'Efendim ilk turda başkasına verelim de biri dans mı bir şey mi yapmış. Birine verelim de ikinci turda düşünürüz.' Aman ha aman. Bundan kurtulacaksak maceraya, dansa falan oy vermeyin, cehennemin kapısını birinci turda kapatacağız ifadelerini kullandı.

Özer, konuşma yaptığı sırada bir partilinin sözünü kesmesi üzerine, Abi tek tek size mi cevap vereceğim. Gözünü seveyim. Oradan biri bir şey diyor, buradan biri. Biz bir konuşalım. Mikrofonu sana mı vereyim. Çık gel konuşturacağım. Abi konuşacağım, bitmedi ki lafım. diye seslendi.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023