Haberler

CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a Sert Yanıt

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, "23 sene boyunca 'ülkedeki bütün Müslümanları ben temsil ediyorum' iddiasıyla siyaset yapmanın bir bedeli vardır. Günahınızı da sevabınızı da iddianıza bulaştırırsınız. Örneğin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' şiarıyla yola çıktığını iddia eden bir hareket, daha dün emeklilere yalnızca bin lira zammı reva görmüşse, 'iyiliğin kaynağı' sorgulanır" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, "23 sene boyunca 'ülkedeki bütün Müslümanları ben temsil ediyorum' iddiasıyla siyaset yapmanın bir bedeli vardır. Günahınızı da sevabınızı da iddianıza bulaştırırsınız. Örneğin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' şiarıyla yola çıktığını iddia eden bir hareket, daha dün emeklilere yalnızca bin lira zammı reva görmüşse, 'iyiliğin kaynağı' sorgulanır" dedi.

Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın "Hem herkese hitap edeceğiz. Hem kendi kimliğimize hitap edeceğiz. Yeniden bu toplumda 'Dindar olan insan iyidir' yargısını güçlendirmek zorundayız. Müslümanlar olarak bizim dinimizi doğru temsil etmemizin yolu, bu toplumda iyiliklerin kaynağının yine Müslüman insanlardan geldiğini, yine dindar insanlardan geldiğini muhakkak ve kesin şekilde yerleştirmekten geçtiğini düşünüyorum" şeklindeki açıklamalarına ilişkin haberi sosyal medya hesabından alıntıları ve şunları kaydetti:

"Yüce dinimiz de dindarlık da bir avuç siyasi ve fani endişelerin gölgesinden kurtulacak"

"23 sene boyunca 'ülkedeki bütün Müslümanları ben temsil ediyorum' iddiasıyla siyaset yapmanın bir bedeli vardır. Günahınızı da sevabınızı da iddianıza bulaştırırsınız. Örneğin 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' şiarıyla yola çıktığını iddia eden bir hareket, daha dün emeklilere yalnızca bin lira zammı reva görmüşse, 'iyiliğin kaynağı' sorgulanır. ya da erkek-kadın, genç-yaşlı demeden, bir 'sahur vakti' ev baskını yapıp haklarında elle tutulur suçlama olmayan insanları çoluğundan çocuğundan ayırıyorsanız, sizin adalet anlayışınızın dayandığı kaynak sorgulanır. Benzer biçimde sırf size siyasette rakip oldu diye muhaliflerinizi zindanlarda tutsak ederseniz, sizin vicdan ve ahlak anlayışınızın özü sorgulanır. Temennim o ki, bir gün yüce dinimiz de dindarlık da bir avuç siyasi ve fani endişelerin gölgesinden kurtulacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Tepkilerin odağındaki şoföre saldırı! Gündem yaratacak Peker detayı
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Tepkilerin odağındaki şoföre saldırı! Gündem yaratacak Peker detayı
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men

Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Eşi benzeri görülmemiş ceza