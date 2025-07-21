CHP'li Özçağdaş: YKS'ye Başvuranların Sayısında Düşme Eğilimi Var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, " Yks'ye başvuranların sayısı düşme eğilimindedir. Bunun sebebinin ne olduğunun araştırılması günlük tartışmalardan, demeçlerden daha önemlidir." dedi.

Özçağdaş, partisinin genel merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarına ilişkin düzenlendiği basın toplantısında, sınava giren öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Türkiye'de, 1974'ten bu yana üniversiteye geçişin, merkezi sistemle yapıldığını anımsatan Özçağdaş, sistemin başarılı sonuçlar üretemediğini ileri sürdü.

Bu yıl sınava başvuran aday sayısının 2 milyon 560 bin olduğunu aktaran Özcağdaş, "Geçen yıl bu rakam 3 milyon 120 idi. YKS'ye başvuranların sayısı düşme eğilimindedir. Bunun sebebinin ne olduğunun araştırılması günlük tartışmalardan, demeçlerden daha önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Özçağdaş, adayların içinde, lise son sınıfta okuyanların sayısının 825 bin olduğunu belirterek, "Mezun durumda olup, tekrar sınava girenler ise bunun iki katıdır. Demek ki öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra da defalarca bu sınava girmek durumunda kalıyorlar." ifadesini kullandı.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumunda matematik ve fen bilimleri sorularında doğru cevapların, son derece düşük olduğunu vurgulayan Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Son sınıfta okuyan henüz yeni mezun olmuş öğrencilerin bile matematik testi ortalaması 40 soruda 6,6, fen bilimlerinde 20 soruda 4,6. Temel matematikte hiç doğru cevabı olmayanların oranı yüzde 13, 1 ya da 2 yanlışı olanları da kattığınız zaman oran yüzde 39. Yani sınava giren 10 kişiden dördü, iki ya da daha az doğru cevap vermişler. Bu durum bize ne anlatıyor? 12 yıllık zorunlu eğitim süresince öğrencilerin temel becerilerinin yeterince gelişmediğini ya da sınavın bu becerileri iyi ölçmediğini gösterir."

Özçağdaş, bu hafta sonu YKS'de mağduriyet yaşayan ve bunu belgeleyen bazı adaylar için TYT ve AYT'de eşdeğerlik sınavları yapıldığını hatırlatarak, "Adaylar hangi koşullara göre alınmaktadır? Bu adayların sınava alınmasına kimler karar vermektedir? Eşdeğer sorular nasıl belirlenmektedir? Bu yıl il bazında toplamda kaç kişi bu sınava alınmıştır? Bunların her birisine şeffaf bir şekilde cevap verilmesi gerekir." diye konuştu.