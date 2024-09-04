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CHP'li Özçağdaş, usta öğreticilerin maaş sorununu Meclis gündemine taşıdı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, halk eğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin maaş ödemelerinde yaşanan aksaklığın nedenini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, halk eğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticilerin maaş ödemelerinde yaşanan aksaklığın nedenini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu. Özçağdaş, verdiği soru önergesinde, "Usta öğreticilerin ücretlerinin ödenmemesinin nedenleri nelerdir?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, hizmet içi yetiştirme kurs ve seminerlerinde çalışan usta öğreticilerin yaşadığı maaş sorununu Meclis gündemine taşıdı. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Özçağdaş, Usta öğreticilerin temmuz ve ağustos ayı ücretlerinin ödenip ödenmediğini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu. Özçağdaş, "Usta öğreticilerin ücretlerinin ödenmemesinin nedenleri nelerdir? Ücretini alamadığı için mağduriyet yaşayan usta öğreticilerin mağduriyetleri nasıl giderilecektir? Usta öğreticilerin ücretlerinin ödenmemesinin nedeni Milli Eğitim Bakanlığı'nın ödenek gönderememesi midir?" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Suat Özçağdaş Yusuf Tekin Politika Güncel

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