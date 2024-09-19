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CHP'li Özçağdaş: Türkiye'de 83 bin 670 öğretmen alımına ihtiyaç var

CHP'li Özçağdaş: Türkiye'de 83 bin 670 öğretmen alımına ihtiyaç var
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Türkiye'de 60 bin öğretmen açığı bulunduğunu belirterek, emekli olan öğretmenlerle birlikte toplamda 83 bin 670 öğretmen alımına ihtiyaç olduğunu ifade etti. Eğitim Buluşmaları kapsamında Burdur'da açıklamalarda bulunan Özçağdaş, okullara temizlik görevlisi alınması ve öğrencilere ücretsiz yemek sağlanması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "60 bin öğretmen açığı var ve bu sayıya 23 bin 670 emekli olan öğretmen de dahil edilirse 83 bin 670 öğretmen alınması gerekiyor." dedi.

"Eğitim Buluşmaları" kapsamında geldiği Burdur'da CHP İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Özçağdaş, kent kent gezerek ülkenin geleceği için önemli olduğuna inandıkları konuları anlattıklarını belirtti.

Özçağdaş, bir an önce okullara temizlik görevlilerinin alınarak okulların eğitime hazırlanması gerektiğini söyledi.

Okullara öğrencilerin su içmesi için sebillerin konulması gerektiğini belirten Özçağdaş, gittiği kentlerde vali ve yöneticilere bu durumu aktardığını ifade etti.

Özçağdaş, Türkiye'de kantini olmayan okullar bulunduğunu ve öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Öğretmen atamalarının yapılması gerektiğini anlatan Özçağdaş, "60 bin öğretmen açığı var ve bu sayıya 23 bin 670 emekli olan öğretmen de dahil edilirse 83 bin 670 öğretmen alınması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel

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