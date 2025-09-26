CHP'li Özçağdaş'tan Milli Eğitim Bakanı'na Okul Yıkımı ve Öğretmen Atamaları Soru Önergesi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Adıyaman'daki Cumhuriyet İlkokulu'nun yıkım kararı ve öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu için geçmişte milyonlarca lira harcanarak güçlendirme çalışması yapılmasına rağmen, kısa süre sonra aynı okul hakkında yıkım kararı alınmış mıdır? Adıyaman'da bu yıl norm fazlası duruma düşerek resen ataması yapılan öğretmen sayısı kaçtır" diye sordu.

Özçağdaş, Adıyaman'daki Cumhuriyet İlkokulu'nun yıkım kararı ve öğretmen atamalarını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Özçağdaş, Cumhuriyet İlkokulu için geçmişte milyonlarca lira harcanarak güçlendirme çalışması yapılmış olmasına rağmen okulla ilgili yıkım kararı alındığını belirterek kamu kurum kaynaklarının zarar uğradığını belirtti. Özçağdaş, "Bununla birlikte öğretmen atamaları ve tayinlerinde yapılan hatalı planlamalar nedeniyle öğretmenlerimizin mağdur edildiği, okullarda sınıfların birleştirilerek öğretmenlerin norm fazlası duruma düşürüldüğü, norm fazlası duruma düşen çok sayıda öğretmenin resen atama ile mağdur edildiği iddiaları gündeme gelmiştir" ifadelerini kaydetti.

"Eğitim sizin bahsettiğiniz gibi güllük gülistanlık mı yoksa, bir beka sorunu haline mi gelmiş?"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bugün Adıyaman'da okul ziyareti yaptığını hatırlatan Özçağdaş, "Yusuf Tekin'e buradan çağrı yapıyorum. Adıyaman'da habersiz okul ziyareti yaparken bu okulumuzu da ziyaret edin, bakın! Soru önergesinde sorduğum Adıyaman'la ilgili soruları, bizzat o okula giderek ve ilgili diğer kişilere sorarak cevaplayın! Bakalım eğitim sizin bahsettiğiniz gibi güllük gülistanlık mı yoksa, bir beka sorunu haline mi gelmiş kendi gözlerinizle görün!" açıklamasını yaptı.

CHP'li Özçağdaş, Milli Eğitim Baknı Yusuf Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu için geçmişte milyonlarca lira harcanarak güçlendirme çalışması yapılmasına rağmen, kısa süre sonra aynı okul hakkında yıkım kararı alınmış mıdır? Alındıysa gerekçesi nedir? Adıyaman'da öğretmen atamaları ve tayinleri planlanırken, ihtiyacın üzerinde öğretmen ataması yapıldığı; bunun sonucunda uzun yıllardır ilde görev yapan öğretmenlerin norm fazlası ilan edilerek ilçe ve köylere resen atandığı iddiaları doğru mudur? Bazı okullarda sınıfların birleştirildiği, bu sebeple de öğretmenlerin norm fazlası duruma düşürüldüğü doğru mudur? Adıyaman'da bu yıl norm fazlası duruma düşerek resen ataması yapılan öğretmen sayısı kaçtır?"