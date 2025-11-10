Haberler

CHP'li Özçağdaş, okulda düzenlenen Atatürk'ü anma törenine katıldı

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara'da Mamak Mehmet Çekiç Ortaokulu'nda Atatürk'ü anma törenine katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara'da Mamak Mehmet Çekiç Ortaokulu'nda Atatürk'ü anma törenine katıldı. Özçağdaş, "Gelecek yıl 10 Kasım'da tüm okullarda öğrencilerimiz ara tatil dönemine bile isteye denk getirilmeden Ata'larını anma fırsatına sahip olsunlar" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde Mamak Mehmet Çekiç Ortaokulu'nda tören yapıldı. Törene, CHP Genel Başkanı Yardımcısı Suat Özçağdaş da katıldı. Tören, 09.05'te sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Tören sonrası Özçağdaş, okulun dışında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Özçağdaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece 10 Kasımlarda anmadıklarını vurgulayarak, "Atatürk bize fikirleriyle her gün, her saat, her dakika yol gösterir. Kendisinin dediği gibi 'Beni görmek demek behemehal yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyor ve hissediyorsanız kafidir.' Biz Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün fikirlerini ve duygularını anlamış olan yurttaşlarız; fakat bunu anlamamış olan ve buna maalesef düşmanlık edenler var" diye konuştu.

Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Cumhuriyet karşıtı eylemlerine son vermesi çağrısında bulunduğunu söyleyerek, "Atatürk'e sahip çıkması, cumhuriyet değerlerine sahip çıkması çağrısında bulunuyorum. Atatürk'le kavga edemezsiniz. Onu yenemezsiniz. Bu Cumhuriyet hepimizin Cumhuriyeti. Bu Cumhuriyet büyük bir hayalle kuruldu. Yanmış, yıkılmış, işgal edilmiş bir imparatorluktan büyük fedakarlıklarla büyük mücadelelerle kuruldu" dedi.

'KAYBETTİĞİMİZ BELLİ, ANDIĞIMIZ BELLİ'

Mehmet Çekiç Ortaokulu'nda 1000 çocuğun eğitim gördüğünü ancak törende 100'den az öğrenci olduğunu söyleyen Özçağdaş, "Bazen birtakım iktidar yandaşları soruyorlar. 'Efendim ne var işte Milli Eğitim Bakanlığı zoraki de olsa 'gelsinler' demiş okula.' İşte böyle olur. Amaç da budur zaten. 1000 çocuğun olduğu okulda 100 çocuğun gelmesi; gelemez çocuklar. Tatilde olanları var, başka şehirlere gitmiş olanları var, aileleriyle program yapmış olanları var. Amaç budur. 10 Kasım'da Atatürk'ün öldüğü gün bazı okullara Cumhurbaşkanının posterini asmaktır amaç. Oysa ölen belli, kaybettiğimiz belli, andığımız belli. Yine Büyük Atatürk'ün söylemiyle söyleyeyim; 'Türkiye Cumhuriyeti mesut, muzaffer ve muvaffak olacaktır.' Ne Yusuf Tekin ne Recep Tayyip Erdoğan ne de onlar gibi düşünenler Aziz Atatürk'ün hatırasını bu ülkeden silemeyecektir. Son kez uyarıyoruz kendilerini. Gelecek yıl 10 Kasım'da tüm okullarda öğrencilerimiz ara tatil dönemine bile isteye denk getirilmeden Ata'larını anma fırsatına sahip olsunlar" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
