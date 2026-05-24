CHP'li Suat Özçağdaş: "Kim Oldukları Belli Olmayan İnsanlar CHP Genel Merkezi'ni Basmaya Geldi"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, partisinin genel merkezi önündeki gerginliğin ardından yaptığı açıklamada "Kim oldukları belli olmayan, sabahın köründe dayanmış gangster kılıklı adamların basmasına izin verilemez" ifadelerini kullandı.

İstinafın CHP kurultay davasında verdiği tedbir kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine, Genel Merkez bahçesinde bekleyen, aralarında CHP yöneticilerinin de olduğu partililer ile Genel Merkez'in dışında bekleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grup arasında arbede çıktı. Bir süre sonra aralarında Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri, Genel Merkezin dış kapısına geldi ancak Genel Merkez'e alınmadı.

"GECE 'GÖRÜŞELİM, KONUŞALIM' DİYORLARDI"

CHP Genel Merkez binasının önünde gerginlik sürerken ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, "Görüşmeler sürüyordu. Kapıya dayanan arkadaşlar gece 01.00'de 'görüşelim, konuşalım' diyorlardı. Biz de 'Sabah olsun konuşalım' dedik. Anlamadım sabah buraya gelmelerini. Dolayısıyla burada bir provokasyon var. Bir grup insan, 5-6 tanesi milletvekili ve eski milletvekili. Kol kola girmişler arkalarında garip garip yerlerden, garip garip insanlar… Herkes ne demek istediğimi anlamıştır herhalde. Buraya bir baskın görüntüsü" dedi.

"BELLERİNDE SİLAHLAR VAR"

Bu olanlara karşılık CHP örgütünün de bir reaksiyon gösterdiğini dile getiren Özçağdaş, şunları kaydetti:

"İçeriyi basmaya gelenlere ne yapacaksınız? Karanlık tipler yani. Bellerinde silahlar var. Ankara'da insanlar birbirlerini tanıyor, kimin nerede ne yaptığını. Dolayısıyla bir reaksiyon oldu. Burayı korumak gerekir, genel başkanımız burada, kadınlar var, yaşlılar var. Neyseki uzaklaştırıldılar. Burası CHP. CHP herkese açık. Bu arada CHP, sadece CHP'lilere açık değil, yurttaşlara da açık. Herhangi bir yurttaşımız gelir kapıdan geçer, varsa bir derdi onu söyler, sürece destek vermek için gelmişse onu söyler, eleştirisi varsa onu söyler. Yani bunun tamamiyle bu hale getirilmiş olması parti için de demokrasi için de bir ayıp. Şöyle olsa, burası kapatılmış olsa da kimse giremiyor olur, biz onu anlarız. Ama sürekli bir hamleler var, tansiyonu yükseltmeye yönelik işler var. Herkes çok yorgun, çok gergin. Ben bu işin arkasındaki herkese sesleniyorum, bunun CHP'ye yararının olmadığı kesin ama Türkiye'ye de bir yararı yok."

"HANGİ PARTİ BUNA İZİN VERİR?"

Türkiye'deki siyasal süreçlerde sorunları böyle çözemeyiz. Biz parti yöneticileri olarak sürekli burada bir sükunet tavsiye ediyoruz herkese, arkadaşlarımıza. Ama dediğim gibi herkes yorgun, hakaret ediyorlar dışardan. Bundan vazgeçsinler. Bundan bir yarar bulmasınlar."

"Talepleri sizin dışarı çıkıp onların mı içeri girmesi?" şeklindeki soruya da Özçağdaş, şu yanıtı verdi:"

"Bunların ne olduğunu bilmiyoruz. CHP'li olmadıklarını da biliyoruz aslında. Gelen bir grup içinde birkaç tane milletvekili var ama diğerleri CHP'li değil. Buraya gelme nedenleri buraya bir baskın yapmak. Buna izin vermez CHP'liler. O zaman oradan buradan 100 kişi toplayan gelsin, burayı bassın. Herhangi bir siyasi parti, hangi parti buna izin verir? Kim oldukları belli olmayan, sabahın köründe dayanmış gangster kılıklı adamların basmasına. Buradan Türkiye'ye bir kez daha sesleniyorum. Olmayacak işler oluyor, anladık. İktidarı kaybetmekten bu kadar korkuyorsunuz, anladık. Ama bu kadar mafyatik işlere izin verilemez. O yüzden Ankara Emniyeti ile de görüştük, önemlerini aldılar. Bu ana kadar almamış olmamalarının nedeni de aslında bir soru işareti ama asıl olarak burada hiçbir sorun yoktu zaten. Bu insanlar buraya basmaya gelene kadar bir sorun yoktu zaten ortada. Biz sükunetle partimizi korumaya devam edeceğiz. Çünkü bunun bir demokrasi mücadelesi olduğunu düşünüyoruz. Çok hukuksuz bir iş var ortada. Hukuksuz olduğu konusunda bütün barolar, yurttaşlar hem fikir."

"İKTİDAR, DEMOKRASİYİ DE YOKUŞ AŞAĞI GÖTÜRÜYOR"

Bu arada şöyle bir durum var. Biz yurttaşlarımıza her zaman için bir çağrıda bulunuyoruz, yine çağrıda bulunuyoruz buyrun gelin buraya diye. Tabii şimdi önlem alındı, yurttaşların da girmesi çok kolay değil. Ama bekliyoruz insanları. Genel Başkanımız da defalarca söyledi, biz CHP'yi bir mevzii olarak korumaya çalışmıyoruz, biz demokrasiyi bir topyekün olarak korumaya çalışıyoruz. Ne mutlu bize ki buraya gelen muhalefet partisi liderleri, sivil toplum örgütleri liderleri, barolar, sendikalar bunu böyle gördüklerini çok net bir şekilde ortaya koydular. İktidar Türkiye'yi yokuş aşağı götürdüğü gibi demokrasiyi de yokuş aşağı götürüyor. Bunun kimseye bir yararı yok. Biz de mücadele etmeye devam edeceğiz. Son ana kadar CHP'yi korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA