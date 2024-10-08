Üye Girişi
Haberler

CHP'li Nurten Yönter, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na Dikkat Çekti

CHP'li Nurten Yönter, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na Dikkat Çekti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yönter, TBMM'de meme kanseri farkındalık ayına dikkat çekmek için peruğunu çıkardı. Tedavi sürecinde olduğunu belirten Yönter, erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

(TBMM) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yönter, TBMM'de Genel Kurulu'nda 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayına dikkati çekmek için kanser tedavisinin devam ettiğini belirterek, peruğunu çıkardı.

TBMM İsrail gündemiyle kapalı oturumunun ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yönter, gündem dışı söz alarak, meme kanserinde erken teşhisin önemi için belirlenen 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayına ilişkin konuştu.

Yönter, Sağlık Bakanlığı'nın, yerel yönetimler, üniversiteler ve sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yaparak kadınların meme kanseri konusunda farkındalığının arttırılması gerektiğini söyledi.

Yönter, "Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısı ergenlikten itibaren yaş sınırı olmaksızın her kadına uygulanabilmelidir. HPV aşısını rutin olarak uygulayan ülkelerde yapılan araştırmalarda bu kanserden yüzde 80 korunduluğunu göstermiştir. Rahim kanserine yakalanmamak için HPV aşısının ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı'ndan karşılanması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Yönter, kendisinin de meme kanseri olduğunu, tedavisinin devam ettiğini belirterek, kafasındaki peruğu çıkardı. Yönter'i, bütün milletvekilleri ayakta alkışladı

Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Meme Kanseri Tekirdağ Güncel

Telegram ve Discord'da uygunsuz paylaşım yapan 2 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya böyle duyurdu: Görülecek hesabımız var

 TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama

Özel'den TBMM'de gündem yaratacak açıklama

 Uraz Kaygılaroğlu'nun poz verdiği serginin sahibi konuştu

Uraz Kaygılaroğlu büyük tepki çekmişti! İşte o serginin sahibi
Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın

"Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8-9 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Düşüş filmi gerçek mi? Düşüş filmindeki kule gerçek mi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Ekim Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 8-9 Ekim Aliağa, Bornova, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Konyaaltı, Kumluca 8-9 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ali Erbaş damadı İsrail olayı ne? Ali Erbaş'ın damadı Berat Şirinat kimdir? "Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın" olan şiirin şairi kimdir? Hangisi böcekler sınıfından değildir? KOSKİ Konya su kesintisi! 8-9 Ekim Beyşehir, Çumra, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.