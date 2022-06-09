KIRKLARELİ - CHP'li Nazlıaka, Kırklareli'nde partisinin kadın üyeleriyle bir araya geldi - Haberler

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kırklareli'nde partisinin kadın üyeleriyle bir araya geldi.

Nazlıaka, CHP Kırklareli İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette İl Başkanı Alaaddin Güncer ve Kadın Kolları İl Başkanı Gül Şengün ile partililerince karşılandı.

Ziyarette partisinin kadınlar için yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Nazlıaka, kadınların partide çok önemli bir yeri olduğunu belirtti. CHP'de kadınlara ayrı önem verildiğini ifade eden Nazlıaka, kadının olduğu her yerde başarının da beraberinde geldiğini kaydetti.

Kırklareli'nde de kadın üye sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Nazlıaka, "Bizler çok özel bir partinin üyeleriyiz. Bizlere miras bırakılmış olan bu mücadele ruhu, hiç şüphesiz önümüzdeki sürecin de şekillenmesinde çok önemli olacak, çok değerli olacak. Son 1 yıl içerisinde Kırklareli'nde kadın üye sayısını yüzde 32,1 oranında arttırdık. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üye sayımızın artmasını önemsiyoruz. Çünkü yapılan araştırmalar hep bize üye sayımızın arttığı yerlerde partimizin oy oranı da yükseliyor." diye konuştu.

Nazlıaka, daha sonra Yayla Parkı'nda düzenlenen etkinlikte kadınlarla buluştu.