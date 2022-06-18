CHP'li Nazlıaka'dan Her Gün Yeni Üye Tamilatı: 'Gün İçindeki Hedefimiz Aynı Rozetle Eve Dönmemek Olmalıdır'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, il ve ilçe kadın kolları başkanlarına; "Gün içindeki hedefimiz aynı rozetle eve dönmemek olmalıdır. Her gün yeni bir üye hedefiyle hareket edin. Partimize yeni kazandırdığınız üyeye kendi rozetinizi takarak Cumhuriyet Halk Partisi ailemizi büyütün" mesajını verdi.

Örgütlenme çalışmaları kapsamında Türkiye'yi dolaşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, son bir yılda 80 bin yeni kadın üyeye ulaştıklarını duyurdu.

İktidara yürüdüklerini belirten Nazlıaka, 100 bin yeni kadın üye hedefini hızlandırdı. Bu kapsamda 81 il, 973 ilçe kadın kolu başkanına talimat veren Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Yoksulluğun derinleştiği, her gün en az iki kız kardeşimizin katledildiği bu düzende yaşam hakkımız gasp ediliyor. Çocuk işçiliği ve kız çocuklarının zorla evlendirilmesi AKP Hükümeti tarafından meşru kılınmaya çalışılıyor. Ülkemizde her gün beyin göçü yaşanıyor. Yurttaşlarımız, adil, özgür ve refah içerisinde yaşayamıyor.

Bu düzeni değiştirmek için bizlere çok önemli bir görev düşüyor. Elbette her seçim çok önemli ama bu seçim Cumhuriyetimizin geleceği açısından en kritik seçim. Bizlerin tarihsel bir misyonu var. Ülkemizi aydınlık yarınlara bizler kavuşturabiliriz.

Yarın seçim olacakmış gibi hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için de tek hedefimiz örgütlenmek olmalıdır. Bizler evden çıkarken her gün gururla yakamıza partimizin rozetini takıyoruz. Gün içindeki hedefimiz aynı rozetle eve dönmemek olmalıdır. Her gün yeni bir üye hedefiyle hareket edin. Partimize yeni kazandırdığınız üyeye kendi rozetinizi takarak Cumhuriyet Halk Partisi ailemizi büyütün. Seçimlerin başarısının biz kadınların omzunda yükseleceğini anlatın."

ANKA / Güncel