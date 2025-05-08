CHP'li Nazlıaka'dan Ahmet Minguzzi'nin Duruşması İçin Dayanışma Çağrısı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Mattia Ahmet Minguzzi'nin bugün Kartal Adliyesi'nde Anadolu 2'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ikinci duruşması için dayanışma çağrısı yaptı.

CHP'li Nazlıaka, 14 yaşında bir saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin ikinci duruşmasının bugün saat 9.30'da Kartal Adliyesi'nde yapılacağını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bugün günlerden Ahmet Minguzzi. 14 yaşında hiç tanımadığı kişiler tarafından hunharca katledilmişti sevgili Ahmet. Aile bir yandan evlat acısı yaşarken diğer taraftan maskeli motorlu kişiler tarafından tehdit edilmiş, sosyal medya üzerinden tehditler almış, bu da yetmiyormuş gibi 11 Nisan duruşma günü Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti. Bugün aileyle dayanışmak, adalet arayışımızda sesimizi yükseltmek için saat 9.30'da Kartal Adliyesi'nde gerçekleşecek olan ikinci duruşma için yoldayız. Gelebilen herkesi birlikte olmaya, dayanışmaya davet ediyoruz."