DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil

CHP'li Nazlıaka'dan Ahmet Minguzzi'nin Duruşması İçin Dayanışma Çağrısı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ikinci duruşması için dayanışma çağrısında bulundu. Nazlıaka, aileyle beraber adalet arayışında seslerini yükseltmek için herkesi Kartal Adliyesi'ne davet etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Mattia Ahmet Minguzzi'nin bugün Kartal Adliyesi'nde Anadolu 2'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ikinci duruşması için dayanışma çağrısı yaptı.

CHP'li Nazlıaka, 14 yaşında bir saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin ikinci duruşmasının bugün saat 9.30'da Kartal Adliyesi'nde yapılacağını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bugün günlerden Ahmet Minguzzi. 14 yaşında hiç tanımadığı kişiler tarafından hunharca katledilmişti sevgili Ahmet. Aile bir yandan evlat acısı yaşarken diğer taraftan maskeli motorlu kişiler tarafından tehdit edilmiş, sosyal medya üzerinden tehditler almış, bu da yetmiyormuş gibi 11 Nisan duruşma günü Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti. Bugün aileyle dayanışmak, adalet arayışımızda sesimizi yükseltmek için saat 9.30'da Kartal Adliyesi'nde gerçekleşecek olan ikinci duruşma için yoldayız. Gelebilen herkesi birlikte olmaya, dayanışmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

Türkiye risk altında! Kosmos 482 dev bir ateş topu olarak düşüşe geçti
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.