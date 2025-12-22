CHP'li Nalbantoğlu: "2026 Yılında Toplanacak Vergilerin Aslan Payı Halkın Omuzlarında"

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, TBMM'de tamamlanan 2026 yılı bütçe görüşmelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Önümüzdeki yıl toplanacak 15 trilyon 631 milyar liranın 8,5 trilyon lirası sadece iki dolaylı vergiden yani ÖTV ve KDV'den toplanacak. Yani toplanacak vergilerin aslan payı yine halkın omuzlarında. Enflasyon ile bir tek işçi, memur, emekçi, emekli, asgari ücretli mücadele etmekte. O da hayatta kalma mücadelesidir. Bu bütçe halkın değil, sarayın ve yandaşların bütçesidir. Milyonlarca insan yok sayılmışdı. Seçim yılı geldiğinde ise ağızlara çalınacak bir parmak balla bütün bunların unutulması amaçlanmakta. Ama halk gereken cevabı sandıkta verecek" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, dün kabul edilen 2026 Bütçesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, yaklaşık bir ay komisyonda, 15 gün boyunca da Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilen bütçede halkın yüzde 75'inin yok sayıldığını ve bu yılın geçtiğimiz yıllara göre daha zor geçeceğini ifade etti. Meclis'te görüşülerek kabul edilen bütçenin harcanan onca mesaiye, partimizin 1140 sayfalık muhalefet şerhine rağmen noktasının, virgülünün bile değiştirilemediğine dikkat çeken Nalbantoğlu, parlamentonun da bu emrivakiyi ve adaletsizliği onama makamına dönüştüğünü belirtti.

"İnsanlar bitme noktasına geldi ancak AKP masallar üretmeye devam etmekte"

Saraydan hazırlanan ve toplumsal temelden ve gerçeklerden yoksun olan bütçenin tek amacının mevcut düzene hizmet olduğunu ve halkın yüzde 75'inin yok sayıldığına işaret eden Nalbantoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hem komisyon hem de genel kurul aşamaları sonunda bütçe maratonu tamamlanmış, bütün uyarılarımıza, itirazlarımıza ve karşı çıkışlarımıza rağmen muhalefetin hiçbir önerisi dikkate alınmamış ve halk önümüzdeki yıl da sefalet ve açlık bütçesine mahküm edildi. Bu bütçe tamamıyla müesses nizamın devamına, saraya ve yandaşlarına göre hazırlanmış bir bütçedir. Öyle ki, bu bütçede işçi, emekçi, köylü, memur, çalışan, çalışmayan, öğrenci, emekli, engelli, genç, çocuk ve kadın olmadığı gibi hak, adalet ve vicdan da yok. Zengini daha zengin yoksulu daha yoksul edecek olan bu bütçeyle halkın yaşama sevinci yok edildiği gibi yarınlara olan inancı da kalmadı. Alım gücü her yıl düşen insanlar çarşı pazara çıkmaya korkar olmuş, artık sadece elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemenin derdine düştü. AKP iktidarı ve bu saray düzeni, milyonlarca insanı sosyal, politik ve ekonomik baskıyla bunaltmakla yetinmeyip hazırladığı bütçeyle de açlığa ve sefalete sürüklemekte. Umutsuzluğun ve çaresizliğin olduğu yerde toplumsal huzurdan da barıştan da söz etmek mümkün değil. Her yıl artarak devam eden intiharların, iş ve kadın cinayetlerinin yerden biter gibi türeyen çeteleşmenin, yozlaşmanın ve uyuşturucu bataklığının temelinde de bu gerçekler var. Toplumsal çürüme had safhada. İnsanlar bitme noktasına gelmişlerdir. Ancak AKP masallar üretmeye devam etmekte."

"Enflasyon ile bir tek işçi, memur, emekçi, emekli, asgari ücretli mücadele etmekte"

Toplumu mutlak yoksulluğa mahküm eden ve emeklileri yük gibi gören bir iktidarla karşı karşıyayız diyen Nalbantoğlu, ücretli emekten alınan ağır vergi yükünün 2026 bütçesinde daha da arttığını belirterek, "2026 yılı bütçe teklifinde dolaylı vergilerin payı yüzde 61,69, doğrudan vergilerin payı yüzde 37,22 olarak belirlendi. Bu demektir ki, önümüzdeki yıl toplanacak 15 trilyon 631 milyar liranın 8,5 trilyon lirası sadece iki dolaylı vergiden yani ÖTV ve KDV'den toplanacak. Yani toplanacak vergilerin aslan payı yine halkın omuzlarında. Enflasyon ile bir tek işçi, memur, emekçi, emekli, asgari ücretli mücadele etmekte. O da hayatta kalma mücadelesidir. Buna karşın toplam faiz ödemeleri bir yılda yüzde 40,6 artışla 2,7 trilyon liraya ulaşacak. Böylece 2025 yılında yüzde 13,2 olan faiz ödemeleri bu yıl toplam bütçenin yüzde 14,5'ine çıkacak. Rakamlara bakıldığında bütçede en fazla artış yapılan kalemlerin ise sermaye transferi, kamu özel işbirliği projeleri ve faiz olduğu görülmekte" dedi.

"Bu bütçe halkın değil, sarayın ve yandaşların bütçesidir"

AK Parti'nin yürütülen Orta Vadeli Plan açısından 2026'yı en kritik yıl ilan ettiğini ve ülkenin zenginleştiğini iddia ettiğine vurgu yapan Nalbantoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Halen ülkemizde 4,5 milyon hane devletten sosyal yardım alarak ayakta kalmaya çalışmakta. TÜİK'in dört kişilik hane hesabıyla sosyal yardıma muhtaç kişi sayısı 18 milyon 298 bin 736'ya yükseldi. Vatandaşın bankalara olan borçları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 5 trilyon 300 milyar liraya ulaştı. Bireysel kredi borçlu sayısı son bir yılda 1,8 milyon kişi artarak 43 milyon kişiye çıktı. Yılın 11 ayında bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 20 artarak 1 milyon 810 bin kişiye dayandı. Buna karşın milyonlarca sabit ücretliye 2026 yılı için belirlenen yüzde 16'lık hedef enflasyonu oranında zam yapılmaya hazırlanılmakta. Aynı şekilde artık genel ücret olarak kabul edilen asgari ücrete de yüzde 20-25 civarlarında zam düşünüldüğü göz önüne alındığında bu yılın geçen yılları mumla aratacağı ve halkımızı çok daha zor günlerin beklediği görülmekte. Bu bütçe halkın değil, sarayın ve yandaşların bütçesidir. Milyonlarca insan yok sayılmıştır. Seçim yılı geldiğinde ise ağızlara çalınacak bir parmak balla bütün bunların unutulması amaçlanmakta. Ama halk gereken cevabı sandıkta verecek."