CHP'li Mustafa Adıgüzel: "Bakan Kasapoğlu, Gençlerimizi Vakıf ve Cemaatlere Peşkeş Çekiyor"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Cumhurbaşkanı tarafından asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamdan sonra, KYK yurtlarına da yüzde 80 zam yapıldı. Bu yüksek zamlar, bu rahat olmayan ve yetersiz sayıdaki KYK yurtları nedeniyle gençlerimiz vakıfların, cemaatlerin ellerine düşüyor… İşte bu yüzden Bakan Kasapoğlu, bu uygulamalarıyla gençlerimizi vakıf ve cemaatlere peşkeş çekiyor" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yapılan yüzde 80 oranındaki zamma tepki gösterdi. Adıgüzel, bugün sosyal medya hesabında paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı tarafından asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamdan sonra, KYK yurtlarına da yüzde 80 zam yapıldı. Cumhurbaşkanı KYK yurtları için, 'hem otel konforunda hem de çok ucuz' demişti. Ortalığı pislik götürüyor. Herhalde KYK yurtlarındaki bu gençlerimiz de rahatlıktan, konfordan ve de çok ucuz olduğu için intihar ediyor olsa gerek.

Siz enflasyonu bile yılda yüzde 70 açıkladınız. Bu öğrenci yurtlarına yüzde 80 zam nedir? yani siz ekonomideki açığı ve beşli çeteye ödediğiniz paraların açığını fakir aile çocuklarının barınma mecburiyeti üzerinden mi gidereceksiniz? Zaten ev kiraları da ortada. Bu öğrenciler evlerinde de barınamıyorlar, yüksek kiralar nedeni ile. Yurtlarda da barınamıyorlar. Nereye gidecek bu çocuklar?

Ortada bir gerçek var. ya birisi Erdoğan'ı aldatıyor ya da Erdoğan milleti aldatıyor. Ama her iki durumda da birileri milletimizi aldatıyor. Geçtiğimiz günlerde KYK yurtlarında gençlerin intiharlarla sarsıldı Türkiye. Anlaşılan Kasapoğlu, bu intiharlar neden oluyor, bu gençlerin derdi nedir diye ilgilenmek yerine, bu zam oranı ne olacak diye ona çalışmış. ve Bilal Erdoğan'a mahsus spor federasyonlarını oluşturmak için çalışmış. Yani gençlerle ilgilenmek yerine.

"GENÇLERİMİZİ VAKIF VE CEMAATLERE PEŞKEŞ ÇEKİYOR"

Tabi ki gençlerimiz kamuda, kamu yurtlarında, devlet yurtlarında yer bulamayınca nereye gidiyor; cemaat vakıf yurtlarına gidiyor. Aslında böyle isteniyor. Yani bu yüksek zamlar, bu rahat olmayan ve yetersiz sayıdaki KYK yurtları nedeniyle gençlerimiz vakıfların, cemaatlerin ellerine düşüyor.

Öyle olmasaydı kamuda yeterince ve uygun fiyata yer bulabilseydi gençler, vakıf ve cemaat yurtlarına ne gerek vardı değil mi? İşte bu yüzden Bakan Kasapoğlu, bu uygulamalarıyla gençlerimizi vakıf ve cemaatlere peşkeş çekiyor. Ayrıca Bakan Kasapoğlu döneminde hem Spor Toto kaynakları hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kaynakları bu vakıf ve cemaatlere aktarıldı. Milyonlarca lira… Daha önce bunu Meclis'te konuşmuştuk. İşte bu şekilde yetersiz yataklarına bir de fahiş zam yaparak bu gençlerimiz vakıf ve cemaatlere yönlendiriliyor. Gerçek budur."

ANKA / Güncel