Murat Emir'den Tayfun Kahraman Tepkisi: Gözümüzün Önünde Bir Cinayet mi İşlemeye Çalışıyorsunuz?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gezi Davası nedeniyle 43 aydır cezaevinde olan ve MS hastası şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın hastaneye kaldırılmasına ilişkin hukuksuzluk eleştirisinde bulundu. Emir, 'Gözümüzün önünde bir cinayet mi işlemeye çalışıyorsunuz?' dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gezi Davası nedeniyle 43 aydır cezaevinde bulunan ve MS hastası olan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın hastaneye kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tayfun Kahraman hastanede, siz hala hukuksuzluk peşindesiniz! AYM kararına direnen mahkeme, bu sessizliğe onay veren iktidar. Hepiniz sorumlusunuz. Gözümüzün önünde bir cinayet mi işlemeye çalışıyorsunuz?" dedi.

43 aydır cezaevinde bulunan ve MS hastası olan şehir plancısı Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı. Kahraman'ın yaşadığı duruma X hesabından tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir şunları kaydetti:

"Tayfun Kahraman hastanede, siz hala hukuksuzluk peşindesiniz! AYM kararına direnen mahkeme, bu sessizliğe onay veren iktidar. Hepiniz sorumlusunuz. Gözümüzün önünde bir cinayet mi işlemeye çalışıyorsunuz? Anayasayı uygulamak için daha neyi bekliyorsunuz?"

Kaynak: ANKA / Güncel
