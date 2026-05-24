CHP'li Emir, parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı Açıklaması
CHP'li Murat Emir, partiye yönelik 'hukuksuz müdahaleler' olduğunu savunarak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşeceklerini ve seçimli olağanüstü kurultay taleplerini ileteceklerini açıkladı.
CHP'li Murat Emir, beraberindeki heyetle birlikte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşeceklerini bildirdi.
Emir, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, partiye yönelik "hukuksuz müdahaleler" yaşandığını savundu.
Parti içerisinde demokratik iradenin korunmasının önemine değinen Emir, seçimli olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini söyledi.
Emir, "Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Birazdan gideceğiz. Görüşlerimizi, taleplerimizi, bize göre kritik noktaları arz edeceğiz." dedi.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı