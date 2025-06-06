CHP'li Murat Emir: Emekliler 2-3 Kilo Et Alabilecek İkramiye ile Bayrama Giriyor

CHP'li Murat Emir: Emekliler 2-3 Kilo Et Alabilecek İkramiye ile Bayrama Giriyor
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada emeklilerin ve dar gelirli kesimin zor durumda olduğunu ifade etti. Emir, halkın haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) -CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bir bayrama daha emekliler sadece 2-3 kilo et alabileceği ikramiye ile giriyor! İşçi, asgari ücretli, öğretmen, çiftçi...Bırakın bayram alışverişine çıkmayı evladına bayram harçlığı dahi veremiyor! Ne bu halkın hakkını, ne Cumhuriyetin kurucu partisini ne de bu partinin tertemiz evlatlarını sizin iktidar sevdanıza yediririz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir sosyal medya hesabı üzerinden Kurban Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı. Emir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir bayrama daha emekliler sadece 2-3 kilo et alabileceği ikramiye ile giriyor! İşçi, asgari ücretli, öğretmen, çiftçi...Bırakın bayram alışverişine çıkmayı evladına bayram harçlığı dahi veremiyor! Milyonların açlık çığlığı Türkiye'nin dört bir yanında yankılanırken iktidarın tek konuştuğu ve konuşulsun istediği; seçimle yenemedikleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne düzenlenen kumpas davaları, düzmece iddianameler... Ne bu halkın hakkını, ne Cumhuriyetin kurucu partisini ne de bu partinin tertemiz evlatlarını sizin iktidar sevdanıza yediririz!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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