Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Türkiye detayı dikkat çekici! Trump'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti

Günlerdir aranan Gülçiçek video gönderdi! Ailesi bir kez daha yıkıldı
Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi

Babasına dua istedi! Bahtiyar'ın kızından ortalığı karıştıran paylaşım

CHP'li Murat Emir'den Valiliğe Tepki: 1. Meclis Önünde 23 Nisan Kutlaması

CHP'li Murat Emir'den Valiliğe Tepki: 1. Meclis Önünde 23 Nisan Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Valiliği'nin 23 Nisan kutlamaları için 1. Meclis Binası önünde yapılacak etkinliğe izin vermemesine sert tepki gösterdi. Emir, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerine sahip çıkacaklarını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Valiliği'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın 1. Meclis Binası önünde yurttaşlara seslenerek Anıtkabir'e yürüme talebine izin verilmeyip, açıklamanın başka bir yerde yapılması gerektiğini bildirmesi üzerine tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2012 yılından bu yana stadyumlardaki Milli Bayram kutlamalarını ufacık salon programlarına sığdırmaya çalışan, parti ve sendika çelenklerinin takdimini resmi programlardan çıkarıp değerlerimizi adeta söndürmeye çalışan zihniyet bugün de bambaşka bahanelerle ülkemizin kurucu ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şölenini engellemeye çalışıyor. 105 yıl önceki aynı ruhla; Ata'mızın 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleri ışığında Cumhuriyetimizin nasıl kurulduğunu çocuklarımıza coşkuyla anlatmak için 1. Meclis önünde olacağız!"

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.