CHP'li Murat Emir'den Kapalı Toplantı Açıklaması

Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Dışişleri ve Adalet Bakanlarının sunum yapacağını belirterek, kapalı oturumda state karşıtı konuşmalara izin vermeyeceklerini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Dışişleri ve Adalet Bakanlarının sunum yapacağını belirterek, "Kapalı oturumu kimse istismar edemeyecek; CHP'nin olduğu yerde devletin aleyhine cümle kurulmaz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılacak toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, toplantıya Dışişleri ve Adalet Bakanının katılacağını hatırlattı. Bakanların toplantıda sunum yapacağını ifade eden Emir, sunumların ardından milletvekillerinin bakanlara doğrudan soru yönelteceğini belirtti.

"Hesap veremeyeceğimiz hiçbir şeyi orada konuşmayız ve söylenmesine de izin vermeyiz"

Toplantının basına kapalı yapılacağını ifade eden Emir, şunları kaydetti:

"Yarın Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuza Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı gelecek. Sunumlar sonrasında milletvekillerimiz onlara sorular soracak. Tüm sorunlarımızı çözmenin en temel yolu, Türkiye'de adaleti, barışı ve kardeşliği ve tabii ki eşitliği yaşama geçirmek gerekiyor. Yarinki oturumun kapalı olacak olması, basının izleyemeyecek olması, sadece tutanakların tutulması, kimi kesimler tarafından kötüye kullanılıyor, kimi kesimler bunu suistimal ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu bir komisyonda, o oturum açık da olsa, kapalı da olsa toplumsal barıştan, eşitlikten, demokrasiden, adaletten başka hiçbir şey konuşulmaz.

Hesap veremeyeceğimiz hiçbir şeyi orada konuşmayız ve söylenmesine de izin vermeyiz. Herkes bilmelidir ki bu komisyon hiçbir şekilde Anayasa değişikliği dahil olmak üzere, devletimizi zora sokacak hiçbir sürecin bir parçası olmayacaktır. Bu komisyonun kapalı olmasını kötüye kullanmak isteyenler, suistimal etmek isteyenler, bunun üzerinden politika yapmak isteyenler bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacaklar. Herkes emin olsun ki, bu komisyonda ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu her yerde, hiçbir zaman Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyetimizin temel değerleri, bayrağımız, devletimizin birliği asla tartışma konusu olmayacaktır."

