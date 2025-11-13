Haberler

CHP'li Murat Emir'den Hak İhlali Tepkisi: 'Yeni Bir Darbe Bildirisi'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazını reddetmesine sert tepki gösterdi. Emir, bu durumu Anayasa'yı askıya alan bir darbe bildirisi olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman hakkında verdiği "hak ihlali" kararını uygulamayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına yapılan itirazı reddetmesine tepki göstererek, "Bu bir 'karar' değil; Anayasayı fiilen askıya alan yeni bir darbe bildirisi" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman hakkında verdiği "hak ihlali" kararını uygulamayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına yapılan itirazı reddetti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ret kararını da paylaşarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Anayasayı askıya alan darbe bildirileri de birkaç satırlı, tek sayfalıydı. AYM'nin, Tayfun Kahraman kararını tanımayan yerel mahkeme metni de öyle. Bu bir 'karar' değil; Anayasayı fiilen askıya alan yeni bir darbe bildirisi."

