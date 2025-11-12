CHP'li Murat Emir'den Gizli Tanık İddiasına Yanıt
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özgür Özel'in Sultanbeyli mitingindeki 'Çınar' kod adlı gizli tanığın intihara kalkıştığı iddiasıyla ilgili bir video paylaştı. Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına sorular yöneltti.
(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sultanbeyli mitinginde ifade ettiği "Çınar" kod adlı gizli tanığın bir süre önce adliyede intihara kalkıştığı iddiasına ilişkin videoyu paylaştı.
Emir, paylaşımında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına sorular: Videodaki kişiyi tanıyor musun? Gizli tanıklarınızdan biri mi? Hemen alt katındaki korkuluklarda ne işi var?" sorularını yöneltti.
