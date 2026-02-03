Haberler

Murat Emir'den Epstein Açıklaması:  Adalet Bakanlığı, Derhal ABD Makamlarından Belgeleri Sansürsüz İstemeli

Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Epstein dosyasındaki 'Türkiye'den kaçırılan çocuklar' iddiaları için Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Emir, belgelerin sansürsüz şekilde talep edilmesi gerektiğini ve devletin çocuklara karşı sorumluluklarını hatırlattı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Epstein dosyasındaki 'Türkiye'den kaçırılan çocuklar' iddiasına ilişkin Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, ABD makamlarından belgelerin sansürsüz olarak istenmesi gerektiğini ifade etti.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Epstein dosyasındaki 'Türkiye'den kaçırılan çocuklar' iddiası bir dedikodu değil, tutanağa geçmiş bir iddia! Bu iddia görmezden gelinemez. Savcılığın başlattığı soruşturma önemlidir, ancak farklı ayaklarla desteklenmelidir. Çocuğa karşı devletin görevi bellidir ve bu eksiksiz yerine getirilmelidir. Adalet Bakanlığı, derhal ABD makamlarından belgeleri sansürsüz istemeli. Doğrudan adı geçenler derhal ifadeye çağrılmalıdır. İçişleri Bakanlığı, o yıllara ait pasaport, vize ve uçuş kayıtlarını tek tek incelenmek üzere savcılığa iletmeli. TBMM, araştırma görevini üstlenmeli. Biz bu konunun peşini bırakmayacağız!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

