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CHP'li Murat Emir'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a Sert Eleştiriler

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u eleştirerek, yabancı basınla yapılan toplantılara dikkat çekti ve 'Saray rejiminin atadığı' Bakan'ın tutumunu eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Daha dün Genel Başkanımız Özgür Özel hakkında 'Bizi yabancı basına şikayet ediyorlar' diyen Saray rejiminin atadığı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün bütün yabancı basını toplayıp toplantı yapmış. Öyle horozlar vardır ki öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar" dedi.

CHP'li Murat Emir, sosyal medya hesabı üzerinden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yönelik şu eleştirilerde bulundu:

"Daha dün Genel Başkanımız Özgür Özel hakkında 'Bizi yabancı basına şikayet ediyorlar' diyen Saray rejiminin atadığı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün bütün yabancı basını toplayıp toplantı yapmış, 'Yargıya müdahale ediyorlar', 'Hukukun üstünlüğü' masalını tekrarlamış! Öyle horozlar vardır ki öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar."

Kaynak: ANKA / Güncel
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