CHP'li Murat Çan'dan Özelleştirme Tepkisi: "İktidarı, Milletin Malını Satıp Savarak Birilerini Zengin Etme Operasyonundan Vazgeçmeye Çağırıyorum""

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çan, mart ayında yayımlanan üç Cumhurbaşkanlığı kararına dikkati çekerek, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Karayolları ve Devlet Su İşleri envanterinde toplam 11 bin 224 taşınmazın özelleştirme kapsamına alındığını söyledi.

Çan, İstanbul Kadıköy'de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ana yerleşkesi ve Kartal'daki araziler gibi değerli taşınmazların satışa çıkarıldığını söyledi. Ayrıca Mersin, Muğla ve Çorum'daki kamu taşınmazlarının da değerinin altında satışa konulacağını ileri süren Çan, "Özellikle Kadıköy'deki ana yerleşke, Osmanlı son döneminden Cumhuriyet'e uzanan tarihi köşkler ve yapılarla doludur. Paha biçilmez bir taşınmaz ve tapu kayıtlarında 1. ve 2. derecede korunması gereken kültür varlığı şerhi bulunuyor. Buna rağmen satış listesine dahil edilmiştir" diye konuştu.

"Rayiç bedellerin normal fiyatlara çekilmesi konusunda uyarılarda bulunduk"

Samsun'daki 2B arazileriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En geç bir yıl içinde genel seçim yapılacağı artık herkesin malumudur. Seçimi finanse etmek için de bu satışlara ihtiyaç duyulmaktadır. Şu yapılanlar ister istemez Şevki Yılmaz'ın 2022 Ocak ayındaki sözlerini akla getiriyor; 'AK Parti iktidarda kalmak için devletin elinde ne var ne yok hepsini satmalıdır. Kasa tam takır boşaltılmalıdır'. Bugün yapılan da tam olarak budur. AKP iktidarının girdiği yol çıkmaz sokaktır. Batırdığı ekonomiyi bu yolla düzeltmesi imkansızdır. Bu varlıkları satarak kasasına koyacağı para iktidarda kalmaya yetmeyecektir. Sadece bir avuç yandaş müteahhidin yüzü gülecek, milletimiz yokluk ve yoksullukla boğuşmaya devam edecektir. İktidarı, milletin malını satıp savarak birilerini zengin etme operasyonundan vazgeçmeye çağırıyorum."

Samsun'da uzun süredir 2B arazilerinin kullanımı ve satışıyla ilgili bir tartışma ve resmi prosedür yaşanmaktadır. Bu araziler orman vasfını yitirmiş, köylünün kullandığı tarım alanlarıdır. Bu sorunun çözümü adına yasa çıktı ve kullanıcılarına bu arazileri satın almaları için imkan sunuldu. Ancak rayiç bedeller öyle belirlendi ki, köylünün ödemesi mümkün değildir. Son 3 yıldır fındık da para etmiyor. Vatandaş fındığını satmaya mecbur bırakılıyor. Samsun'un Ayvacık ilçesi ile Tokat'ın Erbaa ilçesi arasındaki sınır akarsu ile belirleniyor. Erbaa'da rayiç bedeller 8-10 kat daha ucuz belirlenirken, Ayvacık'ta şehir merkezindeki fiyatlar belirlenmiş. Vatandaşın elinde ödeme için yeterli para yok. Ödemeye başlanacak son gün 25 Mart olarak belirlenmişti. Biz defalarca farklı birimlere sürenin uzatılması ve rayiç bedellerin normal fiyatlara çekilmesi konusunda uyarılarda bulunduk, hala adım atılmış değil. 2026 yılı için meteoroloji verileri zirai don tehlikesi olduğunu gösteriyor. Vatandaşın bu kara günlerinde fiyatların belirleyicilerine bir kez daha sesleniyoruz; gelin bu karardan vazgeçin."

Çan, vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara da işaret ederek, "Ekonomik parametreler yönünden bizimle benzer özellikler taşıyan ülkelerde enflasyon yükseliyor. Bizde sadece ve sadece TÜİK marifetiyle, TÜİK'in yaptığı hesaplamalarla enflasyon düşme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Vatandaşımız, emeklimiz, emekçimiz gelirini TÜİK'in hesapladığı rakamlar üzerinden her 6 ayda bir elde etmektedir. Asgari ücretli her yıl bir kez gelirini hesaplamak ve bir yıl süreyle de o gelir üzerinden hayatını idame ettirmek durumundadır. Ne kadar gizlenmeye çalışılırsa çalışılsın, verilere takla attırılsın, tablo her bir ay değişmediği gibi derinleşmeye devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA